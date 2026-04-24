Проекты из Мурманской области — среди лауреатов Всероссийской премии «Служение»

Мурманская область представлена среди лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение», церемония награждения которой состоялась 21 апреля в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

Премия учреждена по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2023 году и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества, внесшим вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации Президента РФ.

В число лауреатов вошли представители региона и значимые инициативы муниципального уровня:

• медиапроект «Открытые люди закрытого города» Североморского информационно‑аналитического центра — лауреат в номинации «Диалог с населением — открытость власти»;

• директор ЦДО «Олимп» ЗАТО Видяево Галина Соколова — лауреат премии с проектом «Мы рядом»;

• руководитель отдела ЗАГС Кировска Марина Кузнецова — лауреат в номинации «Благополучие семьи — приоритет государства».

Награждение прошло на площадке форума, который объединил представителей муниципалитетов со всей страны и стал важной профессиональной площадкой для обмена практиками и поддержки инициатив, направленных на улучшение жизни людей «на местах».

«Важно помнить, что все мы работаем ради укрепления суверенитета и безопасности страны, ее устойчивого самостоятельного развития. Управленцы всех уровней — по сути единая команда, и вы, представители муниципальных органов власти, – её основа. Для людей именно вы являетесь лицом всей системы публичной власти. Именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, а значит, опора для нашего движения вперед, для развития России. <...> Сегодня на передовую муниципального служения с боевой передовой приходят ветераны специальной военной операции. Их готовность принимать ответственные решения способна повысить эффективность власти муниципального уровня. Они уже успешно работают на самых разных должностях. И очень многое делают для поддержки боевых товарищей — и тех, кто на фронте, и тех, кто пришел домой, пришел с ранениями, для семей участников СВО, для родных тех наших героев, которые отдали свою жизнь за Родину. Опыт ветеранов СВО очень важен для реализации полезных, значимых для общества дел и проектов. Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится ещё больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», — подчеркнул Владимир Путин.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, премия «Служение» проводится уже третий год и является крупнейшей профессиональной платформой муниципального сообщества России. В этом году на соискание премии было подано более 63 тысяч заявок — рекордное количество за все время её существования.

