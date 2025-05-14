Проекты из Мурманской области – в числе победителей всероссийского конкурса «Торговля России»
Подведены итоги VIII ежегодного конкурса «Торговля России», организатором которого является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. На конкурс было подано порядка 1400 заявок со всей страны.
Победителями стали ярмарки «На Севере – тепло!», «На Севере – светло!», «На Севере – весна!», «На Севере – учиться!», «На Севере – вкусно!».
В номинации «Лучший мобильный торговый объект» победителем признан «Вкус Арктики. Френдшеф», ООО «АКМА», г. Кировск.
В номинации «Лучший придорожный сервис» – сеть автозаправочных станций «EVECTA», ООО «Ивекта Групп».
Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, церемония награждения победителей конкурса «Торговля России» состоится 4 июня в Москве в рамках XI Международного форума бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла».
Фото (Екатерина МУН, Максим БЕЛОВ): https://gov-murman.ru/info/news/