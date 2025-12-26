Проекты из Мурманской области «Ледокол знаний» и «Чудо всюду» стали победителями первой Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»

В Национальном центре «Россия» состоялась церемония вручения Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Событие объединило более 600 участников – финалистов, экспертов, гостей премии, партнеров программы. Наград были удостоены авторы 42 проектов из 26 регионов страны, которые своим примером показали, что туризм становится не развлечением, а инструментом воспитания молодого поколения, формой содержательного досуга, способом изучать Россию.

Всероссийская премия «Больше, чем путешествие» – первая в России награда, выявляющая проекты, организации и людей, которые закладывают в молодёжные путешествия ценностную основу и вдохновляют своим примером. Организатором премии выступает программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», которая входит в национальный проект «Молодёжь и дети».

К оценке заявок были привлечены свыше 450 экспертов, в числе которых – представители туротрасли, некоммерческого сектора и госкорпораций, руководители и профильные специалисты из организаций-партнеров. Финальным этапом стало народное голосование, которое проходило в официальном сообществе программы «Больше, чем путешествие» во «ВКонтакте» и на сайте премии. Пользователями было отдано более 125 тысяч голосов со всей страны.

На церемонии были объявлены победители в основных номинациях: «Больше, чем тур», «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем поход», «Больше, чем предприятие», «Больше, чем точка притяжения», «Больше, чем медиа», а также названы обладатели наград в номинации «Больше, чем путешественник». Ранее, во время подведения итогов премии «Время молодых» 20 декабря, стали известны пять лауреатов в номинации «Больше, чем регион».

Победителем в номинации «Больше, чем точка притяжения» стал научно-просветительский проект из Мурманской области «Ледокол знаний» – это международная арктическая экспедиция «Росатома» к Северному полюсу на борту атомного ледокола «50 лет Победы». Ее миссия – популяризация естественных наук, технологий атомной отрасли, освоения Арктики, а также выявление и поддержка талантливых детей со всего мира. За шесть сезонов проекта участниками арктических экспедиций Росатома стали более 400 одаренных школьников.

В номинации «Больше, чем путешественник» специальную награду «Выбор Студтуризм» получила Арина Первушова и её проект «Чудо всюду». Арина, представляющая Мурманскую область, создала многоплатформенную инициативу, которая через путешествия помогает людям становиться лучшей версией себя.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559872/#&gid=1&pid=1