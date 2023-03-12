Проекты из Мурманской области одержали победу в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей первого грантового конкурса 2023 года. Поддержку получит 881 творческий проект из 83 регионов страны. В числе победителей – проекты из Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом году поддержку в объёме более 21 млн рублей получат шесть проектов.

Среди инициатив: продвижение созданного молодыми заполярными кинематографистами короткометражного фильма о важности сохранения саамской культуры «Сейд», проведение праздника традиций Терского берега «Поморская рассыпуха», развитие семейной студии керамики в Полярных Зорях и проведение творческой сессии для молодых художников Печенгского округа.

Поддержку также получили известные в регионе масштабные проекты – семейный фестиваль «Imandra Viking Fest», который проходит в Мончегорске, и Международный культурный проект «ЛЕДОКОЛ», инициированный продюсерским центром «Северный характер».

Заявочная кампания на первый конкурс 2023 года проходила с 20 октября до 17 ноября 2022 года. За это время в Фонд было подано 8 793 заявки. Инициативы, не вошедшие в список поддержанных в первом конкурсе, могут вновь подать заявки до 20 марта.

Напомним, что за время своей работы Президентский фонд культурных инициатив провел восемь конкурсов. Поддержку за это время получили 30 проектов деятелей культуры и креативных индустрий Мурманской области.