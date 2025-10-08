Проекты Кандалакши и Апатитов вошли в число лучших на профильной питч-сессии в Санкт-Петербурге

Проект города Апатиты на тему оборудования спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья вошёл в число лучших на профильной питч-сессии в Санкт-Петербурге. В конце сентября на площадке Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта в рамках Национального конгресса «Реабилитация - XXI век: традиции и инновации» прошло обсуждение решений проблем социализации граждан с инвалидностью.

В проекте представлен опыт ремонта существующих спортивных объектов с соблюдением требований доступности, приобретения универсального или специального инвентаря, участие в грантовых конкурсах, кадровая работа и проведение специализированных мероприятий — всё это в Апатитах планомерно реализуется уже более 10 лет.

На рассмотрение экспертного жюри было представлено 13 предварительно прошедших конкурсный отбор социальных проектов. В число финалистов вошли представители ведущих общественных организаций инвалидов, а также 9 регионов России, в том числе 2 — из Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, единогласным решением жюри по итогам набранных конкурсных баллов два проекта нашего региона были признаны лучшими. Апатитский проект «СОПКИ.СПОРТ» занял второе место. В работе над ним приняли участие первый заместитель главы города Апатиты Любовь Савина, заместитель главы города Апатиты по городскому хозяйству Анна Костерева, председатель комитета по физической культуре и спорту Елена Минченкова, начальник управления экономики Татьяна Харина и сотрудники подведомственных учреждений.

Первое место, преодолев серьёзную конкуренцию, занял проект «Практика социальной реабилитации пожилых людей и людей с инвалидностью, проживающих в домах-интернатах «Туризм по законам природы» из Кандалакши.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/532129/#&gid=1&pid=1