Проекты мурманчан получили поддержку Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ»

Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития»" подвели итоги Межрегионального конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания - 2020. Год памяти и славы», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проводился на территориях присутствия Сибирской угольной энергетической компании, в том числе, в Мурманске. В нём приняли участие некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, инициативные группы, действующие на территории муниципалитетов присутствия СУЭК.

«Особенность этого конкурса состояла в том, что он проходил в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно поэтому, в первую очередь, поддержку получали проекты, тематически связанные с этой датой», - отметила начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Решением комиссии поддержку получили два проекта мурманчан. «Мы - помним! Мы - гордимся!» предполагает создание на территории детского сада № 26 города Мурманска ландшафтного объекта, посвященного теме Великой Отечественной войны. В рамках второго, который называется «Мы этой памяти верны», пройдёт обучение детей дошкольного и младшего школьного возраста ответственному велодвижению, а также состоится спортивный семейный праздник – соревнование на беговелах и велосипедах, посвященное Году памяти.

Конкурс «Комфортная среда обитания», организаторами которого выступают Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития», проводится с 2011 года. Среди задач конкурса - поддержка гражданских инициатив, вовлечение жителей в решение социальных проблем своих территорий, формирование комфортной среды проживания.