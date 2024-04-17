Проекты Мурманской области попали в шорт-лист национальной премии в области профессиональной ориентации

Составлен список финалистов первой Национальной премии в области профессиональной ориентации «Россия — мои горизонты». В список лидеров шорт-листа попали две компании Мурманской области.

Кировский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») с проектом «Форум профессионального самоопределения подрастающего поколения «Перспектива». Этот форум собрал сотни участников — школьников, которым скоро предстоит определиться с профессией. Эксперты рассказали юным северянам о специальностях, особенно востребованных в их родных городах и во всём регионе, о том, как выбрать будущую профессию, ориентируясь на формулу «Хочу-Могу-Надо», а также о разнообразии программ в образовательных организациях Мурманской области.

Мурманский Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт» с проектом «Городской профориентационный проект «Территория выбора — Кольская земля». «ПрофСтарт» — это системный подход в консультировании, с использованием широкого спектра профориентационных методик, группового и индивидуального форматов работы в сочетании с профессиональной адаптацией. Сеть кружков дополнительного образования расширяет возможности познать себя в новых профессиях прикладного творчества, технического труда, предпринимательской деятельности.

Фото: https://gov-murman.ru