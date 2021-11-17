Проекты Мурманской области представлены на «Транспортной неделе» в Москве

Вчера в Москве стартовала «Транспортная неделя» – главное деловое событие транспортной отрасли Российской Федерации. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин представляет регион на ключевом мероприятии «Транспортной недели» – XV Международном форуме и выставке «Транспорт России».

Традиционно «Транспорт России» собирает на одной площадке руководителей Минтранса России, членов правительства РФ и региональных правительств, представителей крупнейших отраслевых компаний и международных общественных организаций.

В рамках работы выставки более 90 экспонентов будут представлены федеральными и региональными органами исполнительной власти, операторами транспортной инфраструктуры, грузовыми и пассажирскими перевозчиками, представителями логистической отрасли.

На форуме Мурманская область представлена проектом универсального морского торгового порта «Лавна», а также проектом опорной сети автомобильных дорог Мурманской области, в которую включены федеральные трассы, пролегающие через Мурманскую область, а также наиболее значимые и часто используемые дороги региона.

Кроме того, Заполярье выступает как первый регион, где провела диагностику дорог новейшая лаборатория «Эскандор». Напомним, специально оборудованный автомобиль обследовал дороги по нескольким параметрам одновременно: оценил прочность асфальта, продольную и поперечную ровность, глубину и профиль колеи, сцепные свойства. Эти данные используются для планирования ремонтных работ, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, дорожному нацпроекту посвящена отдельная экспозиция «Транспортной недели». В Мурманской области в этом году не только выполнили запланированный объем ремонта дорог по нацпроекту, но и опережающими темпами – часть плана 2022 года. Всего в рамках нацпроекта было отремонтировано 47 дорог.