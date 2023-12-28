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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.23 13:00

Проекты Мурманской области признаны лучшими на форуме «Цифровая транспортация»

Проекты Мурманской области получили награды в рамках конкурса международного форума технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация», заняв сразу три призовых места в направлении «Решения из регионов».

«Наши сервисы высоко оценены экспертами и получили заслуженную победу в конкурсе проектов. Они являются примером того, как цифровые технологии могут улучшить качество жизни людей и оптимизировать работу различных отраслей экономики», – сказала заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Первое место – система мониторинга уборки территорий Мурманской области (СМУТ), которая была создана для повышения эффективности механизированной и ручной уборки в городах Заполярья. Она помогает отслеживать состояние улиц, дворов и общественных мест в режиме реального времени, что позволяет соответствующим службам планировать работу и контролировать выполнение задач.

Второе место у проекта «Единая платформа управления транспортной системой» (ЕПУТС), разработанного для оптимизации работы транспортной системы региона. Данная платформа позволяет отслеживать и контролировать в режиме реального времени свыше 500 транспортных средств на более чем 200 маршрутах регулярных перевозок. Благодаря ей обеспечивается оптимизация перемещения в городском пространстве и повышается эффективность транспортной системы в целом.

Замыкает тройку Единая карта жителя Мурманской области. Её держатели оплачивают проезд в общественном транспорте по специальному тарифу и получают скидки от партнёров проекта.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, школьники и студенты региона получают по карте жителя скидку на оплату проезда в размере 50% на городское сообщение и 60% – на пригородное сообщение, а с 1 декабря прошлого года Единый социальный проездной билет также выпускается в виде нефинансовой карты жителя.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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