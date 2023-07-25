Проекты Мурманской области стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Во Владивостоке в рамках пленарного заседания Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» были объявлены победители VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В заседании приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин и Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В 2023 году от Мурманской области победителями признаны две заявки: «Северное сияние 3.0» – благоустройство бульвара по ул. Энергетиков в городе Полярные Зори и «Ковдор. Столица Гипербореи» – благоустройство фрагмента ул. Ленина от площади Ленина до здания АО «Ковдорский ГОК».

Традиционно победители Всероссийского конкурса получат на реализацию средства из федерального бюджета.

Все поступившие заявки прошли отбор экспертами в сфере архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии. В экспертную комиссию вошло 13 специалистов, каждый из которых оценивал конкурсные заявки по своему направлению. Комиссией учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов. Победителей определила Федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, Мурманская область участвует в конкурсе с момента его запуска в 2018 году. За это время в регионе реализованы 13 проектов-победителей и 3 проекта финалиста, ещё четыре находятся в стадии реализации.

Фото: https://gov-murman.ru