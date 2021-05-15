ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Итальянские муларо уходят в прошлое, а напечатанные на 3D-принтере одноэтажные дома – наше будущееВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Кризис в жизни, или Выбираемся из воронки безысходности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)15.05.21 15:00

Проекты Мурманской области в числе лучших практик по внедрению Стандарта развития конкуренции в РФ в 2020 году

По оценке Федеральной антимонопольной службы России региональные проекты Мурманской области «Школа социального предпринимательства и НКО» и «Инновационный ваучер» признаны лучшими практиками в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции.

Два проекта Заполярья выделены по итогам анализа всех потенциальных лучших региональных практик, представленных в 2020 году.

Проект «Инновационный ваучер» признан лучшим в категории по поддержке малого и среднего предпринимательства. Он направлен на оказание финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющим или планирующим осуществлять инновационную деятельность по определенным направлениям. Поддержка оказывается на конкурсной основе. Победители получают возможность завершить исследования, оформить права интеллектуальной собственности и более качественно подготовить свои проекты для участия в конкурсах, организуемых федеральными институтами развития инноваций.

В частности, три проекта, из числа получивших данную меру поддержки в дальнейшем, стали победителями программы «СТАРТ» Фонда содействия инновациям и получили субсидии в суммах 2 млн рублей каждый для завершения исследований и перехода на этап коммерциализации научных изобретений.

В ноябре 2020 года эта практика отмечена как успешная по итогам выступления представителя региона на заседании «Финансовые и нефинансовые меры поддержки инновационных компаний» в рамках форума «Открытые инновации» в Сколково.

В настоящее время рабочая группа Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке субъектов МСП в инновационной сфере готовит предложения по масштабированию данного механизма на федеральный уровень с участием Министерства экономического развития РФ.

Проект «Школа социального предпринимательства и НКО» назван лучшим в категории муниципальных практик. Он направлен на оказание информационной поддержки субъектам МСП в оффлайн и онлайн-форматах.

В рамках проекта сформирована актуализированная база данных федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки МСП, конкурсов, грантов, субсидий в РФ, в Мурманской области, в Кировске на 2020-2021 гг., а также информация об изменениях в налоговом законодательстве и др.

Кроме того, разработана программа курса «Азбука молодежного предпринимательства». Это современный социально-образовательный проект, направленный на подготовку молодых людей к предпринимательской деятельности. Мероприятия школы направлены на выявление молодых людей, обладающих способностями и интересом к занятию предпринимательской деятельностью. Обучение построено по актуальным методикам и способствует формированию предпринимательских навыков, получению всесторонних знаний о рыночной экономике и бизнес-проектировании.

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, в прошлом году ФАС России включила Мурманский проект «Наша рыба» в «белую книгу» в качестве лучшей практики по реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. По оценке ФАС России, проект «Наша рыба» способствует улучшению конкурентной среды на рынке розничной торговли и реализации рыбной продукции, а также удовлетворению жителей региона доступными услугами.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)14+ - кем хотят работать подростки, живущие в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Ольга
14.05.21 20:15
Е.Федоров! Это тот, кто голосовал за увеличение пенсионного возраста, за повышение тарифов и налогов, ввоз ГМО и пальмового масла в Россию, за снижение расходов в бюджете на медицину и образование. Вс
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
Михаил
14.05.21 17:55
Есть другое предложение: чтобы пенсионеры с хорошим северным стажем не нуждались в дополнительном доходе, местные власти должны им дать приличную надбавку к пенсии. Тогда и рабочие места для молодежи
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Елена
14.05.21 17:25
Ужасно. это трагедия для семьи, в первую очередь. Желаю молодому человеку скорейшего выздоровления. Надеюсь, что при новом начальстве действительно будут разбираться в произошедшем, а не как в декабр
Комментарий к новости:Странный выстрел прозвучал в машине
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире05:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)05:20«Кто есть кто?». Художественный фильм (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Принят закон о возможности снижать минимальные региональные штрафы-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 36 копеек, евро теряет почти 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Энергоэффективный потенциал Кандалакшского района обсудили на выездном заседании региональной Общественной палаты-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 мая-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Принят закон о возможности снижать минимальные региональные штрафы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика