Проекты Мурманской области вновь стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Сразу три проекта Мурманской области стали победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по поручению Президента России Владимира Путина с 2018 года.

«Кола, Полярные Зори и Мончегорск – наши города-победители IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Уже в следующем году в них начнётся реализация выигравших проектов», – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своих социальных сетях.

Победителями стали проекты:

Мончегорск с проектом «Жемчужина Заполярья. Благоустройство городского парка имени С. Е. Бровцева» в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек включительно»;

Полярные Зори с проектом «Благоустройство общественной территории по ул. Строителей» в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно»;

Кола с проектом «Благоустройство Поморской набережной в городе Коле (2 этап)» в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек включительно».

Награду делегации Мурманской области вручил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Это значимая награда для всего региона. Реализованные проекты победителей прошлых лет показывают, что создаваемые пространства становятся популярными местами отдыха, формируют комфортную среду, учитывая пожелания северян. Ранее Президентом было принято решение продлить реализацию конкурса до 2030 года, поэтому я уверена, что Мурманскую область ждёт ещё не одно такое достижение», – сказала после церемонии награждения заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Проекты городов Мурманской области становились победителями Всероссийского конкурса 16 раз, прямо сейчас на территории Кольского Заполярья реализуются два проекта – «Северное сияние 3.0. Благоустройство бульвара по ул. Энергетиков» в Полярных Зорях и «Благоустройство фрагмента ул. Ленина от пл. Ленина до здания АО Ковдорский ГОК» в Ковдоре.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, днём ранее Мурманская область стала лауреатом I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды, которая также состоялась в Калуге в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Ей были отмечены российские регионы, а также эксперты, внесшие значимый вклад в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за последние пять лет в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/