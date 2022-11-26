Проекты Мурманской области вошли в каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности

Два проекта по повышению финансовой грамотности, реализованные в Мурманской области, включены в электронный каталог «Лучшие региональные практики по финансовой грамотности 2022».

Каталог лучших практик – единая база региональных наработок, которая позволяет ежегодно обмениваться опытом и тиражировать работающие кейсы финансового просвещения на всю страну.

В каталоге представлено 116 успешных проектов по финансовой грамотности из 70 регионов РФ. Среди них телевизионный проект «ЭконоМы» (ООО «Телесеть», г. Кировск), который вошел в раздел «Специальные проекты со СМИ, блогерами и в социальных сетях». Ситком из 12 серий, каждая из которых посвящена отдельной теме, транслировался в эфире Народного телевидения «Хибины» и социальной сети «ВКонтакте», YouTube-канале телеканала.

Второй проект – региональный тренинг-курс «Шаг за Шагом» от Центра поддержки предпринимательства Мурманской области – вошёл в раздел «Цифровые продукты». Его цель – повысить интерес северян к предпринимательству, создать условия для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства и помочь начинающим бизнесменам. Обучение осуществляется на сайте проекта шагзашагом51.рф.

«В Мурманской области проводится много разноплановых мероприятий, направленных на привлечение внимания граждан к вопросам разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам и повышения уровня финансовой грамотности. И очень приятно, что наши наработки отмечены на федеральном уровне и рекомендуются к тиражированию в других регионах», – отметил руководитель регионального министерства финансов Михаил Селезнев.

Как сообщает региональное Министерство финансов, в каталог лучших практик 2021 года вошел заполярный конкурс творческих проектов «Бюджет для граждан», реализуемый региональным Минфином с 2014 года. Проект отмечен в разделе «Финансовое просвещение для детей и молодежи» каталога «Лучшие региональные практики по финансовой грамотности 2021».

Каталог лучших практик формируется дирекцией финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Минфина России. С наиболее интересными проектами этого года можно ознакомиться на портале моифинансы.рф.

Фото: https://gov-murman.ru