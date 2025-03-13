Проекты Мурманской области заняли призовые места на международном фестивале событийного маркетинга и коммуникаций «bema! 2025»

18 февраля Туристский информационный центр Мурманской области представил свои проекты на международном фестивале событийного маркетинга и коммуникаций «bema! 2025». Так, проект «Паспорт полярника» победил в номинации «Лучший информационный проект» макрокатегории «Развитие внутреннего туризма через событийный маркетинг», заняв 1 место по результатам оценки жюри, обойдя проекты «VK Места» и «Запуск Авито Путешествий», которые заняли второе и третье места соответственно.

В премии «bema! 2025» впервые была учреждена спецноминация Дзена, где «Паспорт полярника» также занял 1-е место, как «Лучший проект с участием блогеров». Кроме того, проект «Сияющие объекты», разработанный Туристским информационным центром Мурманской области и запущенный в октябре 2024 года, занял третье место в номинации «Лучший туристический маршрут».

Напомним, «Паспорт полярника» – это уникальный туристический сувенир, запущенный в рамках стратегического плана «На Севере — жить!». Путешественники проставляют памятные штампы о местах, событиях и явлениях, которые они посетили и увидели на Кольском полуострове. Помимо штампов сувенир также предоставляет привилегии от партнеров проекта: от скидок на размещение и питание до бонусов на турах и экскурсиях.

Как отмечает региональный Туристский информационный центр, в настоящее время выдано более 8000 паспортов. Для оформления уникального сувенира необходимо заполнить анкету на официальном сайте, прикрепить любимую фотографию и оплатить стоимость сувенира. Забрать готовый «Паспорт полярника» можно, посетив офис Туристского информационного центре Мурманской области в Мурманске по адресу: просп. Ленина, 82.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/