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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.20 17:25

Проекты перезагрузки МГТУ, возрождения Териберки и создания центра «Новый Мурманск» претендуют на поддержку Агентства стратегических инициатив

11 идей от Мурманской области были предложены к рассмотрению на онлайн-сессии по отбору лучших региональных практик в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени». Три из них – «перезагрузка» МГТУ, создание национального парка «Териберка» и центра «Новый Мурманск» – внесены губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдёт 11-12 ноября. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Цель форума – отбор 100 сильных идей, которые помогут перезагрузить экономику и социальную сферу, выработать технологическую стратегию развития страны, организовать команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях. Проекты-победители смогут рассчитывать на коммуникационную, административную, рекламную, экспертную и прочую поддержку от АСИ и его партнеров.

Приветствуя участников сессии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис особо отметил, что он – не автор представляемых идей, а лишь инициатор вынесения их на обсуждение экспертов.

«Первая идея – трансформация нашей славной мореходки в новый центр компетенций в Арктике. В советские времена в этом вузе учились студенты из 50 стран мира. Сегодня вуз получает дополнительные частные инвестиции, программа развития сформирована. Второй проект – возрождение приморских посёлков. Мы взяли за основу многим известный посёлок Териберка, делаем его особо охраняемой природной территорией, активно будем там развивать инфраструктуру, затаскивать туда мероприятия, туристов, разрешим там легальный лов и продажу рыбы. И третий проект – редевелопмент портовой территории в Мурманске. В морском городе, где, к сожалению, нет набережной, мы берём территорию старого судоремонтного завода и создаём там культурно-деловой центр «Новый Мурманск», где появится конгрессно-выставочная инфраструктура, рыбный рынок, рестораны, отель, офисы – совершенно другая среда на берегу Кольского залива», – сообщил глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что все три проекта уже запущены в реализацию.

«Мы очень надеемся, что наши проекты войдут в число победителей, у них и так достаточно высокий рейтинг. Любая поддержка и продвижение таких инициатив будет нам полезна, это поможет нам быстрее сделать то, что мы задумали. Но, в любом случае, мы приступили к их практическому воплощению. Для нас это принципиально важные точки роста, и мы их точно сделаем», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо этих трёх проектов, на суд экспертов АСИ были представлены идеи онлайн-проверки наличия разрешений на осуществление деятельности легкового такси (автор – замминистра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виктор Тиховский), туристического брендирования Ковдорского района «Легенды страны Гипербореи» (глава района Сергей Сомов), личного портала пациента (начальник отдела МОКБ им. П.А. Баяндина Александр Шевелёв) и ряд других.

 

 

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