Проекты по «Комфортной среде обитания» Фонда «СУЭК-регионам» ждут ваших оценок!Ресурс реакторной установки атомохода «Ямал» продлён до 200 тысяч часов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.07.20 10:15

Проекты по «Комфортной среде обитания» Фонда «СУЭК-регионам» ждут ваших оценок!

Региональный организационный комитет конкурса «Комфортная среда обитания -2020» объявил о начале процедуры общественной оценки проектов, поступивших на рассмотрение в этом году. Отметить понравившиеся предложения по благоустройству Мурманска и других регионов, может любой житель города и области по следующей ссылке - http://comfortcityspace2020.suek.ru/projects/. Поддержим наших соотечественников и сделаем наш город лучше!

В конкурсе социальных проектов «Комфортная среда обитания – 2020» представлено пять комплексно проработанных идей северян по благоустройству территории нашего родного города. Мурманчане предлагают направить средства и усилия на организацию мобильного молодежного центра творчества «Полотно», разработку концептуального дизайна проекта «Входной группы экологического парка Заполярье», создание на территории детского сада № 26 города Мурманска ландшафтного объекта «Мы - помним! Мы - гордимся!», проведение «Спортивной школы СУЭК», обучение детей дошкольного и младшего школьного возраста ответственному велодвижению и проведение большого спортивного семейного праздника – соревнования на беговелах и велосипедах.

С деталями каждого проекта любой желающий может ознакомиться на сайте, ссылка на который указана выше. Голосование уже началось и продлится до 24 часов 14 июля 2020 года. Важно отметить, что жюри будут учитывать оценки граждан при выявлены победителя конкурса.

Напомним, что в этом году конкурс социальных проектов «Комфортная среда обитания – 2020» проходит в рамках Года памяти и славы, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт», Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития».

Цель конкурса «Комфортная среда обитания – 2020» – максимально широкое вовлечение граждан в формирование благоприятной среды и комфортных условий проживания. В конкурсном отборе принимают участие общественные организации, инициативные группы граждан, учреждения социальной сферы, а также мурманчане, предложившие интересные проекты, соответствующие целям и задачам конкурса.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Маргарита
10.07.20 10:47
Сегодня смело можно закрывать региональные Минкульт, Минспорт - реальной нет работы, перешли в виртуальную жизнь.
Комментарий к новости:Министр культуры Евгений Гоман с благодарностью покидает пост
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:25Мультфильмы (0+/6+)15:25«Предки наших предков: Новая Зеландия». Документальный цикл (12+)16:15«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на репчатый лук не компенсирует рост стоимости яблок-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 35 копеек, евро потерял 14 копеек-PRO Энергетику (18+)«Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Регионам выделят 4,1 млрд рублей на помощь безработным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 285 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика