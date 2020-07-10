Проекты по «Комфортной среде обитания» Фонда «СУЭК-регионам» ждут ваших оценок!

Региональный организационный комитет конкурса «Комфортная среда обитания -2020» объявил о начале процедуры общественной оценки проектов, поступивших на рассмотрение в этом году. Отметить понравившиеся предложения по благоустройству Мурманска и других регионов, может любой житель города и области по следующей ссылке - http://comfortcityspace2020.suek.ru/projects/. Поддержим наших соотечественников и сделаем наш город лучше!

В конкурсе социальных проектов «Комфортная среда обитания – 2020» представлено пять комплексно проработанных идей северян по благоустройству территории нашего родного города. Мурманчане предлагают направить средства и усилия на организацию мобильного молодежного центра творчества «Полотно», разработку концептуального дизайна проекта «Входной группы экологического парка Заполярье», создание на территории детского сада № 26 города Мурманска ландшафтного объекта «Мы - помним! Мы - гордимся!», проведение «Спортивной школы СУЭК», обучение детей дошкольного и младшего школьного возраста ответственному велодвижению и проведение большого спортивного семейного праздника – соревнования на беговелах и велосипедах.

С деталями каждого проекта любой желающий может ознакомиться на сайте, ссылка на который указана выше. Голосование уже началось и продлится до 24 часов 14 июля 2020 года. Важно отметить, что жюри будут учитывать оценки граждан при выявлены победителя конкурса.

Напомним, что в этом году конкурс социальных проектов «Комфортная среда обитания – 2020» проходит в рамках Года памяти и славы, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт», Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития».

Цель конкурса «Комфортная среда обитания – 2020» – максимально широкое вовлечение граждан в формирование благоприятной среды и комфортных условий проживания. В конкурсном отборе принимают участие общественные организации, инициативные группы граждан, учреждения социальной сферы, а также мурманчане, предложившие интересные проекты, соответствующие целям и задачам конкурса.