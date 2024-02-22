Подписаны два новых концессионных соглашения между правительством Мурманской области, администрациями Мурманска и Мончегорска, а также компанией «Тепло людям. Кандалакша» о реализации инвестиционных проектов по модернизации систем теплоснабжения.

Общий объём инвестиций составит порядка 100 млн рублей, часть средств выделит область путем привлечения специального казначейского кредита, часть – муниципалитеты, а также концессионер.

Проекты по модернизации котельных в микрорайоне Дровяное в Мурманске и в посёлке 25-й километр железной дороги Мончегорск-Оленья позволят улучшить качество жизни почти тысячи человек.

Проект прорабатывался по поручению губернатора Андрея Чибиса начиная с 2023 года региональным Минэнерго и ЖКХ, Корпорацией развития Мурманской области совместно с муниципалитетами и будет реализован на принципах государственно-частного партнерства.

«Модернизация сферы жилищно-коммунального хозяйства является одним из основных пунктов стратегического плана «На Севере – жить». Мы продолжаем системную работу по переводу населенных пунктов Мурманской области на более экологичное топливо. В этом году правительство вложит в строительство и обновление котельных в Мурманске и под Мончегорском порядка 82 млн рублей, но благодаря уходу от мазута (переводим две угольные, одну дизельную) уже в первый год после запуска они обеспечат экономию региональному бюджету в размере 17 млн рублей», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, на данный момент в Дровяном теплоснабжение осуществляется от угольной и дизельной котельных. В рамках инвестиционного проекта на действующей дизельной котельной будет установлен котельный блок мощностью 0,9 МВт, работающий на древесной щепе. Взамен угольной котельной будет построена новая автоматическая блочно-модульная станция, которая будет работать на древесных пеллетах. Что касается населенного пункта 25-й километр под Мончегорском, там также вместо угольной котельной будет построена новая, мощностью 0,9 МВт, работающая на древесной щепе.

Как сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области, мероприятия позволят перевести источники теплоснабжения на более эффективные виды топлива и уйти от мазутозависимости, обеспечить более качественное и надежное теплоснабжение потребителей.

Фото: https://gov-murman.ru