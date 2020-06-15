Проекты по развитию городской среды Мурманска готов поддержать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) рассматривает возможность участия в проектах по развитию городской среды Мурманска. Об этом сообщил глава ФРДВ Алексей Чекунков в ходе прямого эфира на портале «Твой Дальний Восток», пишет ТАСС.

На пленарной сессии V международного арктического форума «Арктика - территория диалога» в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ФРДВ может быть докапитализирован для финансирования арктических проектов. Было принято решение, что фонд выступит инвестором и организатором финансирования проектов в регионах Арктической зоны РФ.

«Решением правительства РФ определено, что до 15 млрд рублей из капитала фонда сейчас может быть проинвестировано в проекты в Арктической зоне РФ. В продвинутой стадии у нас работа по финансированию строительства нового терминала в аэропорту Нового Уренгоя (соглашение о финансировании проекта было подписано на Восточном экономическом форуме в 2019 году. – Ред.). Мы также активно работаем с Мурманской областью по развитию городской среды города Мурманска», - сказал Чекунков.

По его словам, Мурманск является российской «северной жемчужиной» и может быть привлекателен для туристов со всего мира. «У нас есть очень интересный проект по трансформации портовой зоны города Мурманска в современный кластер с гостиницей, музеем, гастроцентром, креативным пространством, которое сделает Мурманск глобальной туристической северной столицей», - отметил глава ФРДВ.