Проекты по развитию туристской инфраструктуры на территории Мурманской области могут получить финансовую поддержку

В Мурманской области стартовал сбор заявок по предоставлению государственной поддержки общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры на территории региона. Приём документов продлится по 29 мая 2025 года.

Реализация проектов может быть направлена на развитие национальных туристских маршрутов Заполярья, в том числе:

обустройство и модернизацию туристских ресурсов в составе национального туристского маршрута (некапитальное строительство), включая их адаптацию к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья;

изготовление и установку элементов системы навигации национальных туристских маршрутов;

установку или обустройство туристских информационных центров (формы некапитального строительства);

приобретение и установку санитарных модулей.

Размер субсидии, предоставляемой одному получателю, не может превышать 7 млн рублей.

Также проект может быть направлен на создание объектов кемпинг-размещения, приобретение соответствующего оборудования, обустройство жилой и рекреационной зон, оборудование санитарных узлов, обеспечение доступа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание системы визуальной информации и навигации.

Размер субсидии по направлению не может превышать 10 млн рублей.

Софинансирование собственных средств составляет не менее 50% от стоимости проекта. Участие в конкурсе на получение субсидии могут принять юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Мурманской области. Срок реализации проектов – до конца текущего года.

Приём документов осуществляется на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки (шифр отбора 25-834-55581-1-0003).

Подробную информацию можно получить на официальном сайте комитета по туризму Мурманской области или по телефонам: 8 (8152) 486-018, 486-275.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/