Проекты развития Мурманска представят в «Сколково»

Сегодня на площадке Московской школы управления «Сколково» стартовал образовательный проект для 100 крупнейших городов России. С 7 по 11 октября представители муниципальной и региональной власти – к участию заявлены 500 человек – пройдут обучение по программе совершенствования управленческих кадров, сочетающей теоретическую и практическую работу над конкретными городскими проектами.

Мурманск представляют заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова, глава администрации города Евгений Никора, а также руководители профильных комитетов администрации Мурманска, курирующие вопросы развития городского хозяйства и градостроительной политики.

Основная цель образовательного проекта — передать командам городских управленцев лучшие мировые практики и знания в сфере городского менеджмента. Программа состоит из нескольких тематических модулей. Формат обучения включает в себя лекции, семинары и мастер-классы ведущих профессоров и экспертов в области экономики и управления, а также презентационную работу городских команд. Итогом обучения станут разработанные проекты в области экономики и комфортной среды, которые позволят по-иному взглянуть на стратегию развития своего города и вывести его на качественно новый уровень жизни.

– Программа будет очень насыщенной, сложной, но крайне полезной для мурманчан, – поделился впечатлениями от первого дня Евгений Никора. – Настрой у нашей команды рабочий: мы открыты к диалогу, готовы перенимать опыт коллег, укреплять межмуниципальные связи. Одна из главных задач – вместе выработать свежие решения, касающиеся городской инфраструктуры, чтобы впоследствии применить их дома.