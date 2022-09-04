Проекты северян – в числе победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей второго основного грантового конкурса 2022 года. Поддержку получат 905 проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В числе победителей – 4 культурные инициативы, которые в скором времени будут реализованы на территории Мурманской области.

Так, благодаря грантовой поддержке для учащихся, педагогов и руководителей танцевальных коллективов Полярного, Снежногорска и Гаджиево организуют цикл мастер-классов столичных педагогов хореографии «Дети Заполярья».

Мероприятия пройдут на территории ЗАТО Александровск с сентября по ноябрь 2022 года. Среди приглашённых наставников – выпускник Московской государственной академии хореографии, резидент-хореограф и педагог Школы Русского балета в Лондоне Дмитрий Антипов, член Союза театральных деятелей РФ, лауреат и участник конкурсов и фестивалей Дарья Вергизова.

Поддержку также получил Арктический кинокампус – проект, нацеленный на выявление лидеров среди начинающих заполярных кинодеятелей. По итогам экспертной оценки, лучшие 10 человек сформируют ядро кинокампуса и получат возможность под руководством экспертов киноиндустрии, развить и проявить лидерские и творческие навыки в сфере кинопроизводства. Другие участники смогут проявить себя в составе съёмочных команд. Работа над фильмами будет проходить в Териберке, Лиинахамари, Кировске, Коле и Мурманске до осени 2023 года.

Перемены в культурной сфере ждут и жителей Африканды. Проект культурного центра «Африканда-арт» позволит организовать на базе семейной арт-студии комплекс мероприятий для изучения устного творчества народов севера и истории Кольского края. В рамках работы будет реализована образовательно-творческая программа «Сказки Севера», а итоговые работы участников проекта будут представлены на семейном фестивале анимации «Сундук сказок», который планируется провести весной 2023 года.

Как сообщает региональное Министерство культуры, ещё одной инициативой, получившей поддержку Президентского фонда, станет проект «Саамское наследие. Его участники – дети, подростки и молодёжь – не просто узнают много новое о коренных народах Севера и истории родного края, но и почувствуют себя частью культурного достояния. Через прикосновение к первым жителям Кольской земли и их культуре сложится понимание, что формирует место силы, что такое малая Родина и родной край. В рамках проекта до конца осени 2022 в Кольском Заполярье пройдут квизы и конкурсы, победители которых смогут побывать в Саамской деревне.

Подробности о проектах-победителях можно узнать на сайте конкурса.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262645%2Fwall-139605315_19751