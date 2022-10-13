Проекты северян вышли в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ

С 16 марта по 31 июля 2022 года на территории Мурманской области прошел региональный этап премии #МЫВМЕСТЕ по девяти номинациям: «Помощь людям», «Здоровье нации», «Страна возможностей», «Территория для жизни», «Ответственный бизнес», «Социальный предприниматель», «Медиапроект», «Большая перемена», «Лидер социальных изменений», спецноминация «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом». В нём приняли участие 87 представителей волонтёров, НКО и бизнеса.

25 социальных проектов от региона вышли в полуфинал премии, где их видеовизитки оценивала федеральная экспертная комиссия. После оценки 112 участников со всей страны, два из которых от Мурманской области, вышли в финал.

Голосование за лучшие проекты пройдёт с 15 октября по 5 ноября. Оно включает в себя: народное голосование и оценку жюри премии

Поддержать представителей Мурманской области Анну Гришко с проектом «Музыкальные надежды Арктики» и ФГУП «Атомфлот» с проектом «Лидеры Арктики: развитие корпоративного волонтерства во ФГУП «Атомфлот» можно на платформе ДОБРО.РФ.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, вручение Международной премии #МЫВМЕСТЕ проходит с 2021 года во исполнение поручения Президента страны. Награда вручается с целью признания и поддержки лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Фото: https://gov-murman.ru