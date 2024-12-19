Проекты трёх музеев Мурманской области получили поддержку грантового конкурса «Музеи Русского Севера»

Объявлены победители XV грантового конкурса программы «Музеи Русского Севера» Благотворительного фонда «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь». Среди победителей оказались три музея Кольского Заполярья.

Ковдорский краеведческий музей предложил проект «Километры истории». Музейщики планируют разработать интерактивную карту города и округа, с помощью которой посетители смогут получать информацию об объектах, наносить их на карту и строить туристические маршруты. Молодежь и подростки будут привлечены к созданию контента и формированию волонтерского сообщества.

Мурманский областной краеведческий музей получил финансирование на проект «Позабыты-позаброшены», который расскажет о забытых лесозаготовительных посёлках Терского района. Музейщики соберут исторические и архивные данные, проведут интервью с теми, кто жил в этих посёлках. В результате будет создана выставка с элементами виртуальной реальности, позволяющая увидеть исчезнувшие поселения и узнать о быте их жителей.

В Мурманском областном художественном музее будет реализован проект «СкульптурNO!». Он сосредоточен на воссоздании десяти исчезнувших из пространства центра города гипсовых скульптур с помощью трёхмерного моделирования и 3D-печати. Результаты работы будут представлены в музее, а также на специальном веб-ресурсе, где пользователи смогут ознакомиться с редкими архивными материалами и прослушать аудиоистории при прохождении маршрута.

Каждый из музеев получит грант до 800 тысяч рублей на реализацию своих инициатив, отмечает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/