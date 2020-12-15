Проекты трёх студенческих клубов Заполярья признаны лучшими в рамках региональной стратегической сессии

В минувшие выходные прошла стратегическая сессия по развитию студенческих объединений, организованная министерством спорта и молодежной политики Мурманской области в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

В лекциях, тренингах, деловых играх и интерактивах приняли участие более 100 северян – представителей студенческих клубов из высших и средних учебных заведений Мурманска, Мончегорска и Апатитов. Мероприятия прошли на площадках делового центра Азимут и Мурманского педагогического колледжа.

В ходе проведения стратегической сессии были соблюдены все меры предосторожности: работали несколько стоек регистрации с разным временем прихода участников, работа в малых группах, организация обеденного перерыва для каждой подгруппы в отдельный промежуток времени, использование масок, антисептика для обработки рук, соблюдение социальной дистанции при посадке в зале.

Среди приглашенных спикеров выступили международный тренер по проектной деятельности Ольга Лобанова (г. Санкт-Петербург) и Ксения Жукова, начальник отдела по реализации национального проекта «Образование» Ресурсного молодежного центра (г. Москва).

Участникам рассказали о федеральных студенческих объединениях и возможности участия в их деятельности, о грантовой поддержке молодёжных проектов, планировании программы развития студенческих объединений и общественной работе. По итогам каждая группа презентовала собственный проект.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, организаторы отметили три наиболее качественно проработанных проекта: «Киберспорт» от команды Мурманского государственного технического университета, общественный мини-музей «Титовский рубеж» от команды Мурманского арктического государственного университета, «Киноклуб» от студентов Мурманского педагогического колледжа.

В продолжение стратегической сессии 15 и 17 декабря в формате онлайн пройдут вебинары-консультации с представителями студенческих объединений Мурманской области по вопросам социального проектирования.