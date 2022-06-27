Проекты заполярных деятелей культуры получили гранты Президента России

В рамках конкурса грантов Президента Российской Федерации два проекта из Мурманской области получили поддержку федерального Министерства культуры.

Гранты в размере 1 млн рублей предоставляются на реализацию творческого проекта общенационального значения в области культуры и искусства. В этом году поддержку получили свыше 70 россиян, выступивших с творческими инициативами. Среди победителей конкурса две северянки.

Заведующая отделом развития и досуга Центральной детской библиотеки Мончегорска Ольга Бань планирует создать в учреждении интерактивную площадку. В рамках проекта в библиотеке будут проводиться мероприятия, которые помогут маленьким читателям расширить кругозор и познакомят с профессиями технической направленности. Кроме того, занятия будут направлены на формирование исследовательских и изобретательских навыков и осознанного профессионального выбора.

Ещё одним победителем конкурса стала преподаватель детской музыкальной школы города Гаджиево Анна Гришко. Полученные средства пойдут на реализацию творческого проекта, в рамках которого пройдут образовательные, концертные и методические мероприятия. Цель проекта – обеспечить равную доступность получения новых знаний молодёжью нашего региона в области исполнительских искусств независимо от места жительства, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/