Проезд на Териберку и Туманный закрыт из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий с 12.00 сегодня, 6 марта, закрыты проезд по автодороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка. Причина закрытия трасс - усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости.

Круглосуточный телефон диспетчерской службы Мурманскавтодора: (8152) 21-40-70. О недостатках зимнего содержания региональных дорог можно сообщить в мессенджерах Telegram, WhatsApp или Viber на номер +7(921) 178-61-27.