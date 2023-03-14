Мурманская область. Арктика (16+)14.03.23 17:30
Проезд с автомобильной дороги Р-21 «Кола» на просп. Героев-североморцев для всех видов транспорта, кроме общественного и экстренных служб, будет закрыт
Комитет по развитию городского хозяйства Мурманска сообщает, что с 15 марта по 15 мая текущего года будут проводиться буровзрывные работы на объекте «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия».
В связи с этим на подъезде к Мурманску на участке км 14+297 - км 19+027, Мурманская область (транспортная развязка на км 19)» будут введены временные ограничения дорожного движения - закрыт проезд для всех видов транспорта, кроме общественного и экстренных служб, с автомобильной дороги Р-21 «Кола» на просп. Героев-североморцев.
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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