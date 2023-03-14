Проезд с автомобильной дороги Р-21 «Кола» на просп. Героев-североморцев для всех видов транспорта, кроме общественного и экстренных служб, будет закрыт

Комитет по развитию городского хозяйства Мурманска сообщает, что с 15 марта по 15 мая текущего года будут проводиться буровзрывные работы на объекте «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия».

В связи с этим на подъезде к Мурманску на участке км 14+297 - км 19+027, Мурманская область (транспортная развязка на км 19)» будут введены временные ограничения дорожного движения - закрыт проезд для всех видов транспорта, кроме общественного и экстренных служб, с автомобильной дороги Р-21 «Кола» на просп. Героев-североморцев.