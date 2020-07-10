Проезд в село Ковда начнут восстанавливать

По сообщению Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» 10 июля прекращается водосброс через Ляхкоминский гидроузел. После понижения уровня воды и замеров объёмов работ подрядная организация приступит к восстановительным работам на пострадавшем от холостых водосбросов участке автоподъезда к селу Ковда в районе моста через реку Ковда.

Как сообщает «Мурманскавтодор», ориентировочная дата начала работ 15 июля. Сроки выполнения работ будут зависеть от объёмов и дальности перевозки грунта.

Об открытии дороги будет сообщено дополнительно.