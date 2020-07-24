Проезд в село Ковда восстановлен

Как сообщает «Мурманскавтодор» с 23 июля с 22.30 силами подрядной организации ООО «УК «Мурманское дорожное управление» восстановлен проезд на пострадавшем от холостых водосбросов участке автоподъезда к селу Ковда.

Автоподъезд к селу Ковда на участке км 6+000 - км 6+490 открыт для проезда в обычном режиме.