Мурманская область. Арктика (16+)24.07.20 13:00
Проезд в село Ковда восстановлен
Как сообщает «Мурманскавтодор» с 23 июля с 22.30 силами подрядной организации ООО «УК «Мурманское дорожное управление» восстановлен проезд на пострадавшем от холостых водосбросов участке автоподъезда к селу Ковда.
Автоподъезд к селу Ковда на участке км 6+000 - км 6+490 открыт для проезда в обычном режиме.
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