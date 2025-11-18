Проездные билеты на городском сообщении в Мурманской области с 1 января будут доступны только в формате «Единой карты жителя» и «Карты 51»

Все проездные на городском сообщении общественного транспорта в Мурманской области с 1 января будут переведены в пластиковый формат — на «Единую карту жителя» (ЕКЖ) или «Карту 51». Бумажные проездные билеты в точках реализации перевозчиков останутся в продаже только на пригородное сообщение.

«Планомерная работа по переходу на пластиковый проездной началась в регионе еще в 2020 году, когда в таком формате для льготных категорий граждан стали выдавать единый социальный проездной билет. В марте этого года карта жителя заменила «бумагу» для обучающихся, теперь практика распространяется на остальных пассажиров», — сообщила вчера на оперативном совещании министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Пластиковые карты можно пополнять онлайн или в киосках, что упрощает процесс покупки проездного. «Единая карта жителя» оформляется бесплатно и действует 10 лет, её можно восстановить при утере, в отличие от бумажного проездного. Гарантийный срок «Карты 51» составляет три года, ее стоимость — 250 рублей.

«Больше нет необходимость покупать бумажный проездной каждый месяц. Для тех, кому привычно обращаться в киоск, эта возможность сохраняется. Например, в Мурманске пополнить пластиковые карты можно в киосках по нескольким адресам, а ЕКЖ – ещё и на почте», — пояснила глава Минцифры Заполярья уже после совещания.

Пункты для пополнения пластиковых карт в Мурманске:

- киоск на улице Гаджиева, 2/47 (кольцо маршрута №3);

- киоск около депо №1 на улице Карла Либкнехта, 34а;

- киоск на проспекте Ленина, 3 (остановка в сторону севера);

- киоск на улице Героев Рыбачьего, 48 (конечная маршрутов 6, 10, 10а);

- депо № 2 АО «Электротранспорт» на улице Свердлова, 49.

На единую карту жителя можно записать проездной билет на месяц или оплачивать разовые поездки по сниженной стоимости. Для маршрутов АО «Электротранспорт» доступен тариф декадного проездного на 10 дней.

Получение и обслуживание карты жителя бесплатные. Банками, реализующими проект, выступают сразу несколько партнёров: «Совкомбанк», «ВТБ», «Сбер» и «Россельхозбанк». Присвоить статус ЕКЖ также можно уже действующей карте «Сбербанка».

В качестве альтернативы пассажиры общественного транспорта, как и сообщила министр, могут оформить «Карту 51».

«Способы пополнения и использования «Карты 51» аналогичны ЕКЖ, но без возможности установить льготу. Например, записать на неё социальный проездной или проездной обучающегося нельзя. Тариф – 41 рубль за одну поездку на городском транспорте. Учитывая большое количество туристов в Мурманске, «Карта 51» становится альтернативой карте жителя, которую приятно даже забрать с собой в качестве сувенира», — пояснила Елена Семенова.

Стоимость «Карты 51» – 250 рублей.

Все возникающие вопросы северяне могут задать оператору проекта по телефону горячей линии 8(800)200-60-05 или в социальной сети «ВКонтакте», написав в личные сообщения группы «Единая карта жителя Мурманской области» или в чат-бот ЕКЖ в национальном мессенджере MAX.

Подробная информация о ЕКЖ размещена на сайте karta51.ru.Для справки:

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, проект «Единая карта жителя Мурманской области» реализуется Министерством цифрового развития региона с 2021 года в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!». На сегодняшний день выдано более 125 тысяч карт.

Школьники и студенты при оплате проезда картой жителя получают 50% скидку на единоразовую поездку в городском транспорте и 60% скидку на пригородных маршрутах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557131/#&gid=1&pid=1