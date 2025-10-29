В перечень памятных дат нашего региона включён День судоремонтника Мурманской областиРегиональный коэффициент на фиксированный авансовый платёж по патенту для иностранных работников будет увеличен
Профессии, которые выбирает молодёжь Мурманской области: топ-5 направлений и ключевые навыки

Аналитики hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили более 22 тысяч резюме молодых специалистов без опыта, размещённых на hh.ru в Мурманской области, и составили топ-5 наиболее востребованных профессий среди молодёжи. Также они проанализировали требования работодателей по ключевым навыкам этих специализаций и выяснили, с какими компетенциями начинающие кандидаты имеют больше шансов на трудоустройство.

В рейтинг наиболее популярных профессий у молодёжи региона в 2025 году вошли:

  • менеджер по продажам, по работе с клиентами — на эту позицию претендуют почти 1,3 тысячи молодых жителей региона, доля от всего объема резюме молодежи в Мурманской области — 6%;
  • администратор — эту специализацию рассматривают 1,2 тысячи соискателей, доля — 5%;
  • продавец-консультант, продавец-кассир — на эту позицию претендуют 835 молодых кандидатов, доля — 4%;
  • секретарь, помощник руководителя — на такие должности ориентируются 489 молодых специалистов, доля — 2%;
  • упаковщик, комплектовщик — востребованы среди 481 претендента, доля — 2%.

Молодёжи Мурманской области, которая хочет претендовать на высококонкурентные профессии, необходимо развивать навыки, соответствующие требованиям работодателей. По результатам анализа базы вакансий hh.ru, наиболее важными и ценными компетенциями оказались: 

  • для менеджеров по продажам: навыки активных и прямых продаж, поиска и привлечения клиентов, ведения и заключения договоров. Также важны грамотная речь, умение консультировать клиентов, проводить телефонные и личные переговоры, а также развитые коммуникативные способности и деловое общение;
  • для администраторов: грамотная речь и деловое общение, умение работать в команде и вести телефонные переговоры, клиентоориентированность, ответственность, организаторские способности, навыки продаж и активных коммуникаций, а также уверенное владение ПК;
  • для продавцов-консультантов: навыки активных и розничных продаж, обслуживание покупателей и консультирование клиентов, грамотная речь, умение работать в команде, выполнять кассовые операции и работать с кассой, а также навыки выкладки товаров и поддержание порядка в торговом зале;
  • для секретарей и помощников руководителя: навыки делопроизводства и документооборота, деловой переписки и коммуникации, организация работы приёмной и приём посетителей, уверенное владение ПК и оргтехникой, умение выполнять личные поручения руководителя, а также деловое общение и высокая ответственность;
  • для упаковщиков и комплектовщиков: ответственность, внимательность и аккуратность, умение работать в команде и выполнять монотонный труд, навыки мелкой моторики, знание складского учета и логистики, а также готовность к обучению, работе на производстве или вахтовым методом. 

«Знание и предъявление своих ключевых навыков в резюме помогает построить осознанную карьеру и позволяет сосредоточиться на реальных умениях, учитывать потребности рынка труда и возможности роста. Даже при отсутствии большого опыта фокус на определенных навыках помогает успешнее продвигаться по карьерной лестнице, иметь возможность стремиться к более высоким заработкам, а также открывать для себя новые профессиональные пути — например, видеть, в какие профессии можно перейти, используя уже имеющиеся умения. Подтверждать актуальные на рынке навыки нужно ещё и потому что по данным hh.ru 99% компаний на данный момент ведут отбор кандидатов на свои вакансии именно с учётом соответствия навыкам», — поясняет Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

