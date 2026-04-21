«Профессионалитет»: более семи тысяч жителей Мурманской области стали участниками Единого дня открытых дверей

18 апреля Мурманская область присоединилась к всероссийскому Единому дню открытых дверей проекта: в каждом из учреждений ждали будущих абитуриентов, их родителей и педагогов. Участниками ЕДОД стали более семи тысяч северян.

«Колледжи и техникумы Заполярья – это не просто учебные заведения, это центры подготовки для нашей арктической экономики. Мы гордимся тем, что Мурманская область входит в топ-5 регионов России по эффективности реализации федерального проекта «Профессионалитет». Это результат тесного сотрудничества с крупнейшими предприятиями такими как «Норникель», «ФосАгро», «НОВАТЭК» и многими другими. В 2026 году Мурманский арктический университет и 11 наших колледжей вошли в число лучших образовательных организаций страны по Национальному рейтингу трудоустройства. Это говорит о высоком качестве образования и востребованности наших выпускников. И самое важное – мы заботимся о наших студентах. В регионе действует комплекс мер поддержки, включая стипендии, общежития и даже комнаты для студентов с детьми. Дорогие друзья! Мурманская область – это регион возможностей, место, где вы можете реализовать свой потенциал, получить достойное образование и построить успешную карьеру. Поступайте, учитесь и вместе мы сделаем наш Север еще лучше!» – отметил губернатор Андрей Чибис в видеообращении.

Ребятам рассказали о преимуществах федерального проекта, познакомили с будущими работодателями – представителями крупнейших предприятий Кольского Заполярья, а также показали новые современные лаборатории, открытые в рамках народной программы «На Севере – жить!». Напомним, при поддержке губернатора 17 колледжей вошли в 10 кластеров «Профессионалитета».

Программа Единого дня открытых дверей включала мастер-классы. Участники пробовали собирать электроцепь и двигатель, вести судно в виртуальном пространстве, варить и резать металл, пеленать младенцев и оказывать первую помощь. В профессиональных пробах приняли участие более пяти тысяч школьников, помогали ребятам преподаватели и студенты.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, День открытых дверей – уникальная возможность для молодёжи познакомиться с перспективными профессиями, востребованными в регионе. Главное преимущество федерального проекта «Профессионалитет» – трудоустройство не менее 85% выпускников на производство сразу после окончания учёбы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566201/#&gid=1&pid=8