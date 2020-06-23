Профессионализм редакции «Арктик-ТВ» отмечен на Всероссийском конкурсе «Экономическое возрождение России»

23 июня в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в режиме онлайн состоялось подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса журналистов «Экономическое возрождение России», организованного Торгово-промышленной палатой РФ, МИА «Россия сегодня» и Союзом журналистов России.

Сайт телеканала «Арктик-ТВ» был назван на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России», проводимого ТПП РФ и Союзом журналистов России. В номинации «Лучшие индивидуальные публикации в материалах информационных агентств» победителем назван наш постоянный автор Юрий Банько.

В престижном конкурсе приняли участие журналисты из 70 регионов России. В частности, сайт «Арктик-ТВ» и журналист Юрий Банько были названы между Международным информационным агентством «Россия сегодня» и «Московская правда», что говорит о серьёзных соперниках в данном конкурсе.

На конкурс Юрием Банько были представлены пять статей, размещенных на сайте «Арктик ТВ». Это статьи о работе завода «Ямал СПГ» и порта Сабетта после посещения полуострова Ямал; о перевалке нефти через Кольский залив с использованием рейдовых перевалочных комплексов; о строительстве в Белокаменке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для проекта «Арктик СПГ 2», на котором автор был дважды первым из журналистов федеральных СМИ; о вкладе предприятий и научных учреждений Мурманска в освоение арктического шельфа.

В церемонии подведения итогов приняли участие президент ТПП РФ Сергей Катырин,- генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, руководитель телевизионного синдиката «СТП медиа» Игорь Потоцкий, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь» Татьяна Иванова.

В рамках мероприятия прошёл мастер-класс «Трансформация деловых СМИ». На нём были обсуждены новые тенденции в развитии средств массовой информации, мультимедийные форматы редакций, роль и задачи деловых СМИ в освещении непростых экономических процессов в стране, а также тяжёлое положение отрасли в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции.