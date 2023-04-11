Профессиональная тифлосессия областной библиотеки для слепых в этом году была посвящена взаимодействию наставника и воспитанника

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих провела тифлосессию для специалистов образовательных организаций Мурманской области «Актуальные практики взаимодействия наставника и воспитанника с ОВЗ», посвящённую Году педагога и наставника. Профессиональная встреча объединила специалистов дошкольных образовательных учреждений из Апатитов, Мончегорска, Оленегорска, Колы, Североморска и Мурманска, а также педагогов Мурманской коррекционной школы-интерната №3. Всего в работе тифлосессии приняли участие 59 педагогов из 11 образовательных организаций региона, участвующих в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.

Педагоги-дефектологи, тифлопедагоги, логопеды, психологи, библиотекари и воспитатели обсудили способы взаимодействия наставника и воспитанника, современные подходы в развитии социальных навыков и познавательного интереса у детей с особыми образовательными потребностями. Насыщенная программа тифлосессии включала более 40 выступлений, презентаций и докладов об эффективных формах и методах успешного преодоления различных нарушений здоровья у детей: использование интерактивных тренажёров, дидактических и логопедических игр, технологии Нумикон, экскурсий, флешмобов и других практик. Специалисты библиотеки на выставке «Педагог и наставник – учить и учиться» познакомили участников тифлосессии с материалами из фонда библиотеки по комплексному психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья. В качестве информационного путеводителя по коррекционной педагогике члены профессионального сообщества получили выпуск библиографического указателя «Обучение, развитие и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья» с информацией об изданиях, поступивших в Мурманскую областную специальную библиотеку для слепых и слабовидящих в 2022 году. Участники тифлосессии также познакомились с тактильными экспонатами проекта «Небесные покровители», реализованного при поддержке гранта Президента Российской Федерации по поддержке творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в рамках тифлосессии подведены итоги и награждены победители областного конкурса на лучшую тактильную книгу для детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья «На самом севере России». Конкурс стартовал в областной специальной библиотеке в прошлом году в рамках празднования Года культурного наследия народов России, а в 2023 году работы воспитателей - победителей из Мурманска и Североморска, посвященные культуре и быту народов Кольского Севера, стали подарком для юных читателей к 85-летию Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru