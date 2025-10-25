Для учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластикСтраховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахования
Профессиональная траектория: участникам СВО в Мурманской области доступно бесплатное обучение и трудоустройство

В Мурманской области для участников специальной военной операции реализуется комплекс мер поддержки в сфере занятости. Кадровые центры региона оказывают ветеранам боевых действий всестороннее содействие в трудоустройстве и карьерном развитии.

Участники СВО имеют право на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное образование. Это включает в себя получение новой профессии, переподготовку или повышение квалификации по программам, востребованным на рынке труда региона. Обучение организуется в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры».

Для обеспечения занятости за каждым обратившимся участником СВО закрепляется персональный карьерный консультант. Специалисты оказывают приоритетное содействие в подборе вакансий, в том числе по квотам для людей с инвалидностью, помогает организовать собеседование с работодателем и адаптироваться в новом коллективе. При необходимости предоставляется услуга по персональному сопровождению на всех этапах трудоустройства с учетом состояния здоровья и потребностей в социально-психологической адаптации.

Чтобы стать участником программы бесплатного обучения, необходимо авторизоваться на портале «Работа России» через портал «Госуслуги», выбрать подходящую образовательную программу и подать заявление. После этого в течение трёх дней нужно обратиться в центр занятости населения с оригиналами документов для подтверждения категории и прохождения профориентации. После одобрения заявления заключается трехсторонний договор с образовательной организацией и работодателем, и можно приступать к обучению в очном или дистанционном формате.

Участникам СВО доступен широкий перечень программ обучения, включая такие профессии, как инженер-тестировщик, оператор БПЛА, специалист по большим данным и нейросетям, электромонтер, сварщик, токарь, водитель и многие другие. Выбрать можно как конкретную программу и учебное заведение, так и период обучения.

На территории Мурманской области работают кадровые центры «Работа России», готовые оказать помощь. Специалисты центров помогут определить профессиональные склонности, составить резюме, подготовиться к собеседованию, пройти открытый отбор, адаптироваться на рынке труда, справиться со стрессом, устроиться на работу, или открыть свое дело. Уточнить интересующие вопросы можно по номеру Единого контакт-центра 8 (8152) 56-67-07.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555929/#&gid=1&pid=1

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
