Профессиональная траектория: участникам СВО в Мурманской области доступно бесплатное обучение и трудоустройство

В Мурманской области для участников специальной военной операции реализуется комплекс мер поддержки в сфере занятости. Кадровые центры региона оказывают ветеранам боевых действий всестороннее содействие в трудоустройстве и карьерном развитии.

Участники СВО имеют право на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное образование. Это включает в себя получение новой профессии, переподготовку или повышение квалификации по программам, востребованным на рынке труда региона. Обучение организуется в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры».

Для обеспечения занятости за каждым обратившимся участником СВО закрепляется персональный карьерный консультант. Специалисты оказывают приоритетное содействие в подборе вакансий, в том числе по квотам для людей с инвалидностью, помогает организовать собеседование с работодателем и адаптироваться в новом коллективе. При необходимости предоставляется услуга по персональному сопровождению на всех этапах трудоустройства с учетом состояния здоровья и потребностей в социально-психологической адаптации.

Чтобы стать участником программы бесплатного обучения, необходимо авторизоваться на портале «Работа России» через портал «Госуслуги», выбрать подходящую образовательную программу и подать заявление. После этого в течение трёх дней нужно обратиться в центр занятости населения с оригиналами документов для подтверждения категории и прохождения профориентации. После одобрения заявления заключается трехсторонний договор с образовательной организацией и работодателем, и можно приступать к обучению в очном или дистанционном формате.

Участникам СВО доступен широкий перечень программ обучения, включая такие профессии, как инженер-тестировщик, оператор БПЛА, специалист по большим данным и нейросетям, электромонтер, сварщик, токарь, водитель и многие другие. Выбрать можно как конкретную программу и учебное заведение, так и период обучения.

На территории Мурманской области работают кадровые центры «Работа России», готовые оказать помощь. Специалисты центров помогут определить профессиональные склонности, составить резюме, подготовиться к собеседованию, пройти открытый отбор, адаптироваться на рынке труда, справиться со стрессом, устроиться на работу, или открыть свое дело. Уточнить интересующие вопросы можно по номеру Единого контакт-центра 8 (8152) 56-67-07.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555929/#&gid=1&pid=1