Профессиональные спортсмены города Мурманска завершают 2024 год призовыми местами, занятыми на чемпионатах и первенствах Северо-Запада

Мурманчане достойно представили город-герой на Первенстве СЗФО по самбо, которое прошло 14 декабря в Вологде.

Среди юниоров 18-20 лет отличились воспитанники спортивной школы №13: Мария Гусева заняла первое место; Максим Василейко - второе место, Анфиса Чернова - третье место.

Елена Прудникова из детско-юношеской спортивной школы единоборств №19 также привезла домой «бронзу».

На Первенстве СЗФО по боевому самбо Мурманск прославили воспитанники ДЮСШ №19: Кирилл Григорьев, заняв третье место среди юношей 16-18 лет, Владислав Кузнецов, заняв 1 место и Арсений Герасимов, заняв второе место среди юниоров 18-20 лет.

С чемпионата СЗФО по самбо среди мужчин и женщин, прошедшего 15 декабря, серебряные медали из Вологды привезли воспитанники СШ №13 Николай Лисой и Мария Гусева, бронзовые медали: Богдан Кретов, а также воспитанники ДЮСШ №19: Руслан Тарасов и Анфиса Чернова.

Для участия в соревнованиях призёров подготовили тренеры: Леонид Давыдов, Никита Горохов, Павел Гольнев, Иван Клевлин, Виталий Аспер.

Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам успешных выступлений мурманские спортсмены отобраны для участия в Чемпионате России по самбо, который пройдёт с 4 по 8 марта 2025 года в Краснодаре.

Кроме того, на Первенстве России по хоккею с мячом среди девушек, которое состоялось в Красноярске с 6 по 13 декабря, воспитанницы спортивной школы №6 в составе сборной команды Мурманской области завоевали 2-е место. А на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо МФТ «Московский Вызов 2024» спортсмены детско-юношеской спортивной школы №19 Анастасия Заика заняла 3-е место, Маринова Софья – 2-е место. Спортсменок подготовили тренеры Елена Хорошилова и Андрей Бровков.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29060&page=1