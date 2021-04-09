Опять взрывают, снова дорогу Р-21 «Кола» перекрываютРеконструкция системы водоснабжения в Ленинском округе: определен адресный перечень домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)09.04.21 09:00

Профессиональные творческие объединения Мурманской области смогут претендовать на финансовую поддержку

В Мурманской области впервые будет предоставляться субсидия региональным отделениям профессиональных творческих союзов. Новая мера финансовой поддержки из средств областного бюджета закреплена соответствующим постановлением губернатора Мурманской области.

В регионе действует пять творческих профессиональных объединений: два союза писателей, союз театральных деятелей, союз художников, союз концертных деятелей и союз архитекторов. Члены организаций в течение многих лет на безвозмездной основе трудятся над тем, чтобы объединять и поддерживать заполярных творцов, создавая условия для творческого развития начинающих и продвижения опытных авторов, а также оказывая им всестороннюю профессиональную и методическую поддержку.

Уже в апреле Министерством культуры Мурманской области будет объявлен конкурс, по результатам которого 1,5 млн рублей будут направлены на финансирование программы деятельности одного из региональных творческих союзов.

«Учрежденная субсидия станет существенной поддержкой деятельности профессиональных творческих союзов Заполярья. Эти средства позволят объединениям развивать отрасль, знакомить жителей региона с местными авторами и их произведениями, издавать буклеты, книги и альбомы, оплачивать выезды региональных авторов на конкурсные мероприятия и приглашать известных деятелей искусства к нам в регион, тем самым внося весомый вклад в сохранение культурного и исторического наследия Мурманской области», – пояснила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, за счёт средств этой субсидии творческие союзы смогут также решать текущие вопросы своей деятельности – оплачивать содержание помещений, оплату труда руководителей проектов и необходимых привлеченных специалистов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко – первая!
-

Последние комментарии

Почитатель таланта водителя-ветерана троллейбуса Владимира Владимировича Долинина.
02.04.21 16:24
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, жители Кольского Заполярья! Радостно и приятно читать такие новости! Владимир Владимирович Долинин, а попросту дядя Вова, при жизни стал городской легендо
Комментарий к новости:«Сто тысяч дорог позади» Владимира Долинина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.04.21 15:49
Приятно и радостно узнавать, что воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 123 "Белоснежка" Светлана Фёдоровна Дедовец стала победителем городского конкурса педагогов муниципальных образовательных учреждений "
Комментарий к новости:Сотрудница детского сада №123 Мурманска Светлана Дедовец - «Воспитатель Мурманской области-2021»
Тина
02.04.21 10:47
Какой ужас!!! Страна на газ переходит. А тут. Ппц, 50 годы, 20 века!!!
Комментарий к новости:В Североморске продолжается строительство новой котельной
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на самые ходовые продукты-PRO Валюту (16+)Сигналы на нефтяном рынке по-прежнему остаются очень неоднозначными-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика