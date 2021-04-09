Профессиональные творческие объединения Мурманской области смогут претендовать на финансовую поддержку

В Мурманской области впервые будет предоставляться субсидия региональным отделениям профессиональных творческих союзов. Новая мера финансовой поддержки из средств областного бюджета закреплена соответствующим постановлением губернатора Мурманской области.

В регионе действует пять творческих профессиональных объединений: два союза писателей, союз театральных деятелей, союз художников, союз концертных деятелей и союз архитекторов. Члены организаций в течение многих лет на безвозмездной основе трудятся над тем, чтобы объединять и поддерживать заполярных творцов, создавая условия для творческого развития начинающих и продвижения опытных авторов, а также оказывая им всестороннюю профессиональную и методическую поддержку.

Уже в апреле Министерством культуры Мурманской области будет объявлен конкурс, по результатам которого 1,5 млн рублей будут направлены на финансирование программы деятельности одного из региональных творческих союзов.

«Учрежденная субсидия станет существенной поддержкой деятельности профессиональных творческих союзов Заполярья. Эти средства позволят объединениям развивать отрасль, знакомить жителей региона с местными авторами и их произведениями, издавать буклеты, книги и альбомы, оплачивать выезды региональных авторов на конкурсные мероприятия и приглашать известных деятелей искусства к нам в регион, тем самым внося весомый вклад в сохранение культурного и исторического наследия Мурманской области», – пояснила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, за счёт средств этой субсидии творческие союзы смогут также решать текущие вопросы своей деятельности – оплачивать содержание помещений, оплату труда руководителей проектов и необходимых привлеченных специалистов.