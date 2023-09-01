Профессиональный рост и развитие на работе чаще отмечают маркетологи и учителя

О том, что их работа оказывает негативное влияние на профессиональное развитие, чаще говорили бухгалтеры и секретари. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 5000 трудоустроенных представителей 25 профессиональных групп из всех округов страны.

69% маркетологов и 68% учителей отмечают положительное влияние нынешней работы на профессиональное развитие. Рост и развитие в профессии отмечает большинство дизайнеров и медсестер (по 67%). Среди врачей личный прогресс на работе очевиден для 56%. Среди HR-менеджеров таковых 60%. Программисты чаще системных администраторов отмечают, что развиваются в профессиональном плане на своей работе: 56 и 44% соответственно.

О негативном влиянии текущей работы на профессиональный рост чаще говорили бухгалтеры (47%), секретари (43%) и клиентские менеджеры (41%).

Продавцы и операторы call-центров (по 27%), логисты (23%) и водители (21%) чаще остальных говорили о том, что на текущем месте работы находятся в застое: не развиваются, но и не теряют профессиональные навыки.

В целом по рынку труда 46% трудоустроенных россиян отмечают, что их работа позволяет развиваться в профессии, 35% не замечают роста и развития, но и не теряют навыки, 12% заявили о негативном влиянии работы на профессиональное развитие.

Время проведения опроса: 24 июня — 30 августа 2023 года.