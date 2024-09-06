Профессия дальнобойщика оказалась одной из самых быстро стареющих и быстро растущей в зарплате в Мурманской области

Аналитики hh.ru в рамках совместного исследования с компанией «АвтоГрузЭкс» ПЭК выяснили, что водители грузовых автомобилей оказались лидерами по доле возрастных работников, с одной стороны, а также лидируют по темпам роста зарплат в первом полугодии.

Сколько зарабатывает дальнобойщик?

Аналитика рынка труда показывает, что в 2024 году медианный уровень оплаты труда дальнобойщиков увеличился на 74% год к году, тогда как темпы роста зарплат в остальных профессиях выросли максимум на 60%. В этом году медианная зарплата в вакансиях для водителей грузовиков составила 131 тысячу рублей — по уровню оплаты труда данная категория сотрудников заняла 23 место среди 174 специальностей в России.

Между тем средняя зарплата дальнобойщика в Мурманской области сейчас порядка 190 тысяч рублей и за год она выросла на 47,5 тысячи.

Динамика зарплат дальнобойщиков в СЗФО:

3 кв. 2024 3 кв. 2023 динамика за год Санкт-Петербург 172 000 ₽ 132 000 ₽ 40 000 ₽ Республика Коми 120 000 ₽ 112 000 ₽ 8 000 ₽ Калининградская область 150 000 ₽ 113 500 ₽ 36 500 ₽ Мурманская область 190 000 ₽ 142 500 ₽ 47 500 ₽ Республика Карелия 186 200 ₽ 135 000 ₽ 51 200 ₽ Ленинградская область 180 000 ₽ 127 500 ₽ 52 500 ₽ Вологодская область 162 500 ₽ 120 000 ₽ 42 500 ₽ Новгородская область 160 000 ₽ 142 500 ₽ 17 500 ₽ Архангельская область 150 000 ₽ 120 000 ₽ 30 000 ₽ Псковская область 150 000 ₽ 60 000 ₽ 90 000 ₽

При этом опрошенные hh.ru дальнобойщики могут похвастаться достаточно активным ростом реального дохода. Так, за два года уровень дохода почти половины опрошенных (46%) увеличился: у каждого третьего — в пределах 50%. О более высоком приросте рассказал каждый восьмой опрошенный (13%). У 35% участников опроса уровень дохода остался прежним, тогда как каждый пятый (19%) сообщил о его снижении.

Также летний опрос, проведенный службой исследований hh.ru среди дальнобойщиков, показал, что большинство из них хотели бы зарабатывать в 2-3 раза больше, чем среднестатистический россиянин. Так, 48% водителей грузовиков планируют получать 150-200 тысяч рублей, 29% — 101-150 тысяч рублей, 11% — от 200 тысяч рублей. На доход свыше 100 тысяч рублей ориентируются преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга (91% и 87% соответственно). Среди жителей прочих регионов таких работников меньше — 73%.

Кроме того, аналитика рынка показывает, что до конца этого года уровень оплаты труда водителей грузовиков может увеличиться на 10-30%, так как дефицит этой категории сотрудников обостряется и для привлечения кадров работодатели вынуждены все сильнее и сильнее поднимать возможный доход. Согласно данным «АвтоГрузЭкс», в январе-июне 2024 года наиболее острая нехватка работников наблюдалась в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Сколько лет среднестатистическому дальнобойщику и почему профессия быстро стареет?

Более того исследование hh.ru показывает, что на данный момент почти половина действующих водителей-дальнобойщиков (42%) имеет рабочий стаж более 10 лет. Из них 80% – в возрасте от 55 и старше. Молодые водители (в возрасте от 25 до 34) чаще работают меньше года и от года до трёх лет – по 26% в каждой группе.

Каждый четвертый дальнобойщик меняет работу один раз в 3-5 лет (26%), вплотную к ним идут те, кто делает это раз в 5-10 лет (22%). Вариант «один раз в 10-15 лет» чаще других выбирали водители в возрасте от 45 до 54 лет (22%).

«Перевозчики стараются привлечь новых и удержать действующих работников собственными силами, но этого недостаточно. За последние годы средний возраст водителя грузовика в России увеличился с 48 до 54 лет. Через пять лет, когда этот показатель окажется на предпенсионной отметке — 59 лет — большинство возрастных работников покинет профессию. В результате Россия столкнется с нехваткой транспортных средств для доставки грузов», — отмечает Вадим Филатов, президент «Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов».

По словам Вадима Филатов, молодёжь редко приходит в профессию не только из-за падения её престижа, но и также из-за высокой стоимости обучения, которая составляет в среднем 150 тысяч рублей, а также длительного срока подготовки — до 1,5 лет.

Согласно данным «АвтоГрузЭкс», не хватает и автошкол, которые обучают водителей категории «СЕ» — их подготовкой занимаются менее половины площадок по всей стране. Большая часть действующих площадок готовят учеников на устаревших тягачах с прицепами, не обучают навыкам управления современной техникой, заполнению документов, не дают знаний в области крепления грузов. «Поэтому в первую очередь важно обновить технику, затем — запустить в автошколах обучение основам профессии «водитель-экспедитор». Необходимо снизить срок подготовки этой категории сотрудников в шесть раз – до трех месяцев, внедрив в программу сквозные модули», — отметил Вадим Филатов.