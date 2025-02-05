Профессия контролёра наземного транспорта стала лидером по приросту числа вакансий с пометкой «для пенсионеров»

Эксперты назвали самые популярные профессии для пенсионеров. Количество таких предложений за январь 2025 года выросло почти втрое - на 194% по сравнению с январем прошлого года, отмечается в исследовании платформы «Авито Работа».

Как пишет «Российская газета», существенный рост наблюдается и в других профессиональных сегментах. Спрос на водителей-экспедиторов увеличился на 166%, при этом они получают самые высокие зарплатные предложения среди вакансий для пенсионеров - в среднем 162 тысячи 745 рублей в месяц. Для сравнения, контролёрам работодатели предлагают в среднем около 37 тысяч 445 рублей в месяц за полный рабочий день.

Транспортная отрасль демонстрирует устойчивый интерес к работникам пенсионного возраста. Количество вакансий для водителей автобусов (категория прав D) выросло более чем вдвое - на 117%. Средняя зарплата на этой позиции составляет 72 749 рублей в месяц.

Рост вакансий отмечен в сфере общественного питания и торговли. Количество предложений для поваров увеличилось на 99%, для пекарей - на 85%, а для продавцов-консультантов - на 80%. Средние зарплаты в этих сегментах варьируются от 43283 до 53875 рублей.

Аналитики отдельно выделили самые высокооплачиваемые профессии для пенсионеров. Помимо водителей-экспедиторов, высокие зарплаты предлагают отделочникам (в среднем 131261 рублей, рост за год составил 29%) и наладчикам (126758 рублей, рост на 1%).

Среди привлекательных высокооплачиваемых профессий для пенсионеров также токарь (112919 рублей, рост на 16%), крановщик (111799 рублей, рост на 35%), автомеханик (101039 рублей, рост на 10%) и автослесарь (91408 рублей, рост на 8%).