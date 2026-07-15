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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.26 16:00

Профессия, которую выбирают сердцем: более 70 наставников Мурманской области участвуют в конкурсе от «Знания»

Завершился приём заявок на проект «Знание.Наставники», который проводит Российское общество «Знание». Организаторы получили более 15 тысяч заявок из 89 регионов России. Среди участников конкурса – 75 представителей сферы образования Мурманской области.

Ключевая миссия проекта – выявление и масштабирование лучших практик деятельности наставников в образовательных организациях, повышение престижа этой работы. Кроме того, формируется комплексная система поддержки и профессионального развития наставников.

Отметим, эта инициатива реализуется Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Росдетцентра и «Движения Первых». Почти 75% зарегистрировавшихся участников – это сотрудники школ, а каждую четвертую заявку на конкурс направили наставники из колледжей и техникумов.

«Проект «Знание.Наставники» проводится впервые, но уже объединил все регионы России – заявки поступили из всех субъектов нашей страны. Такой интерес подчеркивает стремление педагогов к профессиональному развитию и поддержке наставничества. Участие как опытных профессионалов, так и молодых специалистов демонстрирует, что знания и просвещение не имеют возрастных ограничений. Так, самому взрослому участнику проекта 84 года, а самым молодым специалистам по 20 лет. Для Общества «Знание» важно создать пространство, где наставники смогут представить свой опыт, получить поддержку и обменяться практиками, которые помогают детям и молодежи развиваться», – отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Многие участники проекта связывают наставничество с поддержкой, доверием, развитием у молодых людей самостоятельности и практических навыков. Так, наставники-педагоги говорят о работе, в которой ученик исследует, пробует, создает собственные проекты и видит результат своих усилий. Советники чаще связывают наставничество с реальными делами: социально значимыми инициативами, волонтерством. Для руководителей важно создание среды, в которой могут развиваться дети и педагоги.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам экспертной оценки будут определены лучшие наставники страны. Более тысячи победителей получат денежное вознаграждение. Напомним, призовой фонд проекта составляет 80 миллионов рублей. Кроме того, 200 участников конкурса, показавших лучшие результаты, примут участие в очной образовательной программе в Центре знаний «Машук».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571128/#&gid=1&pid=1

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