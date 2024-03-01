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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.24 12:00

Профессия менеджера поддержки со знанием английского стала самой популярной у жителей Мурманской области

Аналитики hh.ru проанализировали вакансии и выделили из них самые популярные у соискателей – те, которые набрали самое большое количество откликов у жителей Мурманской области.  

Популярные профессии по РФ

Как и год назад, в лидерах по популярности у соискателей оказались вакансии с удаленным форматом занятости. На первом месте – предложение о работе администратором интернет-магазина с зарплатой от 30000 до 65000 ₽ на руки, на него откликнулись почти 38 тыс. человек. Вакансия была открыта компанией из Санкт-Петербурга, однако предлагала удаленную работу со свободным графиком и возможностью совмещения. Среди обязанностей - обработка заявок, поступающих в интернет-магазин, а также консультация клиентов по вопросам оплаты и доставки.

На втором месте в целом по РФ – вакансия диспетчера в «Яндекс.Такси» с зарплатой от 26000 до 40000 ₽ на руки (без привязки к региону), на неё откликнулись 32 тысячи человек. Ключевые задачи - принимать входящие звонки от пользователей, помогать им создать заказ и консультировать по вопросам сервиса. Работать предстояло полный рабочий день, но удаленно, опыт работы не требовался. Среди условий особо отмечена компенсация затрат на интернет.

На третьем месте также по РФ оказалась вакансия дистанционного менеджера по туризму с зарплатой от 55000 до 90000 ₽ на руки (Москва). Специалисту предстояло заниматься подбором туров удаленно, для кандидатов без опыта работодатель предлагал обучение. Также в топ-5 самых популярных вакансий вошли предложения для наборщика текста (16,8 тысячи откликов) и рекрутера (15,5 тысячи откликов).

Популярные профессии среди жителей региона

А вот по Мурманской области на первом месте по популярности у местных жителей оказалась вакансия менеджера поддержки со знанием английского на удаленку – на нее откликнулось более 4% соискателей региона. На втором месте по популярности оказалась вакансия рекламного агента – на неё откликнулись 4,1% жителей. На третьем месте у людей по популярности – работа маркетолога, эту вакансию выбрали 2,7% соискателей. Таким образом удаленная работа пока что остаётся в приоритете у местных жителей причем любого возраста и пола. 

Топ вакансий по количеству откликов от соискателей на hh.ru, 2023 год, Мурманская область:

Название вакансии

Количество

откликов, доля

от всего объёма

Менеджер поддержки со знанием

английского языка

4,2%

Рекламный агент (удаленно)

4,1%

Маркетолог (дистанционно)

2,7%

Кладовщик на склад

1,7%

Переводчик с английского языка

1,6%

Копирайтер

1,6%

Оператор сканирования

1,2%

Ассистент

1,2%

Начинающий сборщик/помощник

в пункт выдачи заказов

1,2%

Оператор чата, удаленно

1,2%

Инспектор центра занятости

(оператор колл-центра)

1,1%

Оператор мониторингового центра

1,1%

Бухгалтер/финансовый помощник

1,1%

Cреди нестандартных и редких вакансий, вызвавших интерес у нескольких тысяч соискателей в целом по РФ сразу, можно отметить актрису кино (7 тысяч откликов), автора текстов на темы воспитания детей (6 тысяч откликов), менеджера по работе с блогерами (5,5 тысячи откликов), тестировщика чата с искусственным интеллектом (4,7 тысячи откликов), наигровщика (специалиста по компьютерным играм, 4,4 тысячи откликов), модератора вебинаров (4 тысячи откликов), фотомодель для рекламы на «Lamoda» и «Wildberries» (3,7 тысячи откликов) и специалиста по отчётности в Google-таблицах (3,7 тысячи откликов).

«В рамках одной и той же профессиональной сферы одни вакансии получают мало откликов от соискателей, а другие, наоборот, набирают по несколько сотен и даже по несколько тысяч откликов. Их количество зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), от условий работы, а также от известности и репутации компании. Привлекает не только высокая зарплата, но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы», — рассказывает Мария Игнатова, руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru.

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