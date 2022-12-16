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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.22 12:00

Профессия продавца-консультанта оказалась самой востребованной в Мурманской области по итогам 2022 года

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какие профессии вошли в число самых востребованных у работодателей на рынке труда России и Москвы по итогам 2022 года, а также какие специалисты чаще всего публиковали свои резюме. Рэнкинг востребованных профессий составлен на основе анализа 7 млн названий вакансий и 16 млн названий резюме, размещенных на hh.ru в течение 2022 года с учётом синонимов.

По итогам 2022 года тройка самых востребованных профессий в России осталась неизменной – это менеджер по продажам, продавец в магазине и водитель, однако изменилось их расположение.

Топ-10 самых востребованных профессий в России по итогам 2022 года

Место в 2022

Место в 2021

Профессия

Кол-во вакансий, в тыс. шт.

1

2

Менеджер по продажам (менеджер по работе с клиентами)

       497  

2

3

Продавец-консультант (продавец-кассир)

       467  

3

1

Водитель

       285  

4

4

Бухгалтер

       196  

5

вне топ-10

Программист, разработчик

       179  

6

вне топ-10

Врач

       161  

7

вне топ-10

Инженер

       158  

8

7

Повар

       144  

9

6

Упаковщик, комплектовщик

       142  

10

вне топ-10

Слесарь, сантехник

       136  

 

По сравнению с 2021 годом в распределении востребованных профессий на рынке труда в РФ текущего года произошли существенные изменения. Так, лидер прошлого года - профессия водителя – сместилась на третье место. Профессия менеджера по продажам вновь вышла в лидеры по востребованности, вернув себе первую позицию, которая она занимала в 2019 и 2020 годах. Продавец в торговой точке поднялся на одну позицию и в этом году занимает 2-е место. Профессия бухгалтера оказалась самой стабильной, единственной из десятки, сохранившей то же место (4), что и в прошлом году. Программисты, инженеры, врачи, слесари в 2022 году вернулись в десятку самых востребованных, из которой выпадали по итогам 2021 года.

Суммарно на десять самых востребованных вакансий в России приходится третья часть от всего объема опубликованных предложений работы в течение 2022 года. Лишь две профессии по итогам года можно отнести к самым невостребованным (менее ста вакансий по всей России в 2022 г.) – это комплаенс-менеджер и бортпроводник(-ца).

Топ-10 самых массовых профессий в России по итогам 2022 года

Место в 2022

Профессия

Кол-во резюме,

в млн шт.

1

Менеджер по продажам (менеджер по работе с клиентами)

1,26

2

Администратор

0,87

3

Продавец-консультант (продавец-кассир)

0,86

4

Водитель

0,76

5

Бухгалтер

0,50

6

Курьер

0,46

7

Секретарь (помощник руководителя, ассистент)

0,41

8

Упаковщик, комплектовщик

0,40

9

Программист, разработчик

0,39

10

Официант, бармен, бариста

0,35

 

Первая тройка профессий по уровню представленности на рынке труда страны частично совпадает с востребованными вакансиями – в нее также входят менеджеры по продажам (1 место) и продавцы в торговых точках (3 место). На втором месте среди массовых профессий оказался администратор. Три профессий, которые вошли в десятку по резюме (курьер, секретарь, официант), не оказались в лидерах по востребованности у работодателей.

Топ-15 самых востребованных профессий в Мурманской области по итогам 2022 года

Место в рейтинге 2022 года

Роль

Кол-во вакансий, в тыс. шт.

1

Продавец-консультант, продавец-кассир

3

2

Водитель

1,5

3

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

1,4

4

Врач

1,3

5

Слесарь, сантехник

0,8

6

Сервисный инженер, инженер-механик

0,8

7

Бухгалтер

0,7

8

Курьер

0,7

9

Упаковщик, комплектовщик

0,6

10

Разнорабочий

0,6

11

Машинист

0,6

12

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

0,6

13

Электромонтажник

0,5

14

Повар, пекарь, кондитер

0,5

15

Директор магазина, директор сети магазинов

0,5

 

Тройка лидеров востребованных профессий в Мурманской области точно такая же, как и по стране. Однако в Мурманской области продавец-консультант занимает первое место, на втором – водитель, третье место занял менеджер по продажам. В отличие от общероссийской десятки в Мурманской области особо востребованы сервисные инженеры, курьеры и разнорабочие, а вот в Москве, маркетологи и пиарщики.

Топ-10 самых массовых профессий в Мурманской области по итогам 2022 года

Место в рейтинге 2022 года

Профессия

Кол-во резюме, в тыс шт.

1

Продавец-консультант, продавец-кассир

3,2

2

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

2,9

3

Водитель

2,4

4

Администратор

2,4

5

Бухгалтер

1,5

6

Секретарь, помощник руководителя, ассистент

1,5

7

Курьер

1,2

8

Разнорабочий

1,1

9

Делопроизводитель, архивариус

1

10

Экономист

1

11

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

0,9

12

Оператор ПК, оператор базы данных

0,9

13

Упаковщик, комплектовщик

0,9

14

Офис-менеджер

0,8

15

Сервисный инженер, инженер-механик

0,8

 

 

 

В списке массовых профессий в Мурманской области обращает на себя внимание также продавец-консультант, который вошёл в тройку лидеров по числу резюме. Именно эта профессия стала самой массовой с точки зрения поиска работы у местных соискателей в этом году. Также мурманчане достаточно часто искали работу в этом году в качестве менеджеров по продажам, водителей, администраторов, бухгалтеров, секретарей, а также курьеров.

 

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