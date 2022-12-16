Профессия продавца-консультанта оказалась самой востребованной в Мурманской области по итогам 2022 года
Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какие профессии вошли в число самых востребованных у работодателей на рынке труда России и Москвы по итогам 2022 года, а также какие специалисты чаще всего публиковали свои резюме. Рэнкинг востребованных профессий составлен на основе анализа 7 млн названий вакансий и 16 млн названий резюме, размещенных на hh.ru в течение 2022 года с учётом синонимов.
По итогам 2022 года тройка самых востребованных профессий в России осталась неизменной – это менеджер по продажам, продавец в магазине и водитель, однако изменилось их расположение.
Топ-10 самых востребованных профессий в России по итогам 2022 года
|
Место в 2022
|
Место в 2021
|
Профессия
|
Кол-во вакансий, в тыс. шт.
|
1
|
2
|
Менеджер по продажам (менеджер по работе с клиентами)
|
497
|
2
|
3
|
Продавец-консультант (продавец-кассир)
|
467
|
3
|
1
|
Водитель
|
285
|
4
|
4
|
Бухгалтер
|
196
|
5
|
вне топ-10
|
Программист, разработчик
|
179
|
6
|
вне топ-10
|
Врач
|
161
|
7
|
вне топ-10
|
Инженер
|
158
|
8
|
7
|
Повар
|
144
|
9
|
6
|
Упаковщик, комплектовщик
|
142
|
10
|
вне топ-10
|
Слесарь, сантехник
|
136
По сравнению с 2021 годом в распределении востребованных профессий на рынке труда в РФ текущего года произошли существенные изменения. Так, лидер прошлого года - профессия водителя – сместилась на третье место. Профессия менеджера по продажам вновь вышла в лидеры по востребованности, вернув себе первую позицию, которая она занимала в 2019 и 2020 годах. Продавец в торговой точке поднялся на одну позицию и в этом году занимает 2-е место. Профессия бухгалтера оказалась самой стабильной, единственной из десятки, сохранившей то же место (4), что и в прошлом году. Программисты, инженеры, врачи, слесари в 2022 году вернулись в десятку самых востребованных, из которой выпадали по итогам 2021 года.
Суммарно на десять самых востребованных вакансий в России приходится третья часть от всего объема опубликованных предложений работы в течение 2022 года. Лишь две профессии по итогам года можно отнести к самым невостребованным (менее ста вакансий по всей России в 2022 г.) – это комплаенс-менеджер и бортпроводник(-ца).
Топ-10 самых массовых профессий в России по итогам 2022 года
|
Место в 2022
|
Профессия
|
Кол-во резюме,
в млн шт.
|
1
|
Менеджер по продажам (менеджер по работе с клиентами)
|
1,26
|
2
|
Администратор
|
0,87
|
3
|
Продавец-консультант (продавец-кассир)
|
0,86
|
4
|
Водитель
|
0,76
|
5
|
Бухгалтер
|
0,50
|
6
|
Курьер
|
0,46
|
7
|
Секретарь (помощник руководителя, ассистент)
|
0,41
|
8
|
Упаковщик, комплектовщик
|
0,40
|
9
|
Программист, разработчик
|
0,39
|
10
|
Официант, бармен, бариста
|
0,35
Первая тройка профессий по уровню представленности на рынке труда страны частично совпадает с востребованными вакансиями – в нее также входят менеджеры по продажам (1 место) и продавцы в торговых точках (3 место). На втором месте среди массовых профессий оказался администратор. Три профессий, которые вошли в десятку по резюме (курьер, секретарь, официант), не оказались в лидерах по востребованности у работодателей.
Топ-15 самых востребованных профессий в Мурманской области по итогам 2022 года
|
Место в рейтинге 2022 года
|
Роль
|
Кол-во вакансий, в тыс. шт.
|
1
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
3
|
2
|
Водитель
|
1,5
|
3
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
1,4
|
4
|
Врач
|
1,3
|
5
|
Слесарь, сантехник
|
0,8
|
6
|
Сервисный инженер, инженер-механик
|
0,8
|
7
|
Бухгалтер
|
0,7
|
8
|
Курьер
|
0,7
|
9
|
Упаковщик, комплектовщик
|
0,6
|
10
|
Разнорабочий
|
0,6
|
11
|
Машинист
|
0,6
|
12
|
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|
0,6
|
13
|
Электромонтажник
|
0,5
|
14
|
Повар, пекарь, кондитер
|
0,5
|
15
|
Директор магазина, директор сети магазинов
|
0,5
Тройка лидеров востребованных профессий в Мурманской области точно такая же, как и по стране. Однако в Мурманской области продавец-консультант занимает первое место, на втором – водитель, третье место занял менеджер по продажам. В отличие от общероссийской десятки в Мурманской области особо востребованы сервисные инженеры, курьеры и разнорабочие, а вот в Москве, маркетологи и пиарщики.
Топ-10 самых массовых профессий в Мурманской области по итогам 2022 года
|
Место в рейтинге 2022 года
|
Профессия
|
Кол-во резюме, в тыс шт.
|
1
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
3,2
|
2
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
2,9
|
3
|
Водитель
|
2,4
|
4
|
Администратор
|
2,4
|
5
|
Бухгалтер
|
1,5
|
6
|
Секретарь, помощник руководителя, ассистент
|
1,5
|
7
|
Курьер
|
1,2
|
8
|
Разнорабочий
|
1,1
|
9
|
Делопроизводитель, архивариус
|
1
|
10
|
Экономист
|
1
|
11
|
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|
0,9
|
12
|
Оператор ПК, оператор базы данных
|
0,9
|
13
|
Упаковщик, комплектовщик
|
0,9
|
14
|
Офис-менеджер
|
0,8
|
15
|
Сервисный инженер, инженер-механик
|
0,8
|
|
|
В списке массовых профессий в Мурманской области обращает на себя внимание также продавец-консультант, который вошёл в тройку лидеров по числу резюме. Именно эта профессия стала самой массовой с точки зрения поиска работы у местных соискателей в этом году. Также мурманчане достаточно часто искали работу в этом году в качестве менеджеров по продажам, водителей, администраторов, бухгалтеров, секретарей, а также курьеров.