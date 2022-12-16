Профессия продавца-консультанта оказалась самой востребованной в Мурманской области по итогам 2022 года

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какие профессии вошли в число самых востребованных у работодателей на рынке труда России и Москвы по итогам 2022 года, а также какие специалисты чаще всего публиковали свои резюме. Рэнкинг востребованных профессий составлен на основе анализа 7 млн названий вакансий и 16 млн названий резюме, размещенных на hh.ru в течение 2022 года с учётом синонимов.

По итогам 2022 года тройка самых востребованных профессий в России осталась неизменной – это менеджер по продажам, продавец в магазине и водитель, однако изменилось их расположение.

Топ-10 самых востребованных профессий в России по итогам 2022 года

Место в 2022 Место в 2021 Профессия Кол-во вакансий, в тыс. шт. 1 2 Менеджер по продажам (менеджер по работе с клиентами) 497 2 3 Продавец-консультант (продавец-кассир) 467 3 1 Водитель 285 4 4 Бухгалтер 196 5 вне топ-10 Программист, разработчик 179 6 вне топ-10 Врач 161 7 вне топ-10 Инженер 158 8 7 Повар 144 9 6 Упаковщик, комплектовщик 142 10 вне топ-10 Слесарь, сантехник 136

По сравнению с 2021 годом в распределении востребованных профессий на рынке труда в РФ текущего года произошли существенные изменения. Так, лидер прошлого года - профессия водителя – сместилась на третье место. Профессия менеджера по продажам вновь вышла в лидеры по востребованности, вернув себе первую позицию, которая она занимала в 2019 и 2020 годах. Продавец в торговой точке поднялся на одну позицию и в этом году занимает 2-е место. Профессия бухгалтера оказалась самой стабильной, единственной из десятки, сохранившей то же место (4), что и в прошлом году. Программисты, инженеры, врачи, слесари в 2022 году вернулись в десятку самых востребованных, из которой выпадали по итогам 2021 года.

Суммарно на десять самых востребованных вакансий в России приходится третья часть от всего объема опубликованных предложений работы в течение 2022 года. Лишь две профессии по итогам года можно отнести к самым невостребованным (менее ста вакансий по всей России в 2022 г.) – это комплаенс-менеджер и бортпроводник(-ца).

Топ-10 самых массовых профессий в России по итогам 2022 года

Место в 2022 Профессия Кол-во резюме, в млн шт. 1 Менеджер по продажам (менеджер по работе с клиентами) 1,26 2 Администратор 0,87 3 Продавец-консультант (продавец-кассир) 0,86 4 Водитель 0,76 5 Бухгалтер 0,50 6 Курьер 0,46 7 Секретарь (помощник руководителя, ассистент) 0,41 8 Упаковщик, комплектовщик 0,40 9 Программист, разработчик 0,39 10 Официант, бармен, бариста 0,35

Первая тройка профессий по уровню представленности на рынке труда страны частично совпадает с востребованными вакансиями – в нее также входят менеджеры по продажам (1 место) и продавцы в торговых точках (3 место). На втором месте среди массовых профессий оказался администратор. Три профессий, которые вошли в десятку по резюме (курьер, секретарь, официант), не оказались в лидерах по востребованности у работодателей.

Топ-15 самых востребованных профессий в Мурманской области по итогам 2022 года

Место в рейтинге 2022 года Роль Кол-во вакансий, в тыс. шт. 1 Продавец-консультант, продавец-кассир 3 2 Водитель 1,5 3 Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 1,4 4 Врач 1,3 5 Слесарь, сантехник 0,8 6 Сервисный инженер, инженер-механик 0,8 7 Бухгалтер 0,7 8 Курьер 0,7 9 Упаковщик, комплектовщик 0,6 10 Разнорабочий 0,6 11 Машинист 0,6 12 Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 0,6 13 Электромонтажник 0,5 14 Повар, пекарь, кондитер 0,5 15 Директор магазина, директор сети магазинов 0,5

Тройка лидеров востребованных профессий в Мурманской области точно такая же, как и по стране. Однако в Мурманской области продавец-консультант занимает первое место, на втором – водитель, третье место занял менеджер по продажам. В отличие от общероссийской десятки в Мурманской области особо востребованы сервисные инженеры, курьеры и разнорабочие, а вот в Москве, маркетологи и пиарщики.

Топ-10 самых массовых профессий в Мурманской области по итогам 2022 года

Место в рейтинге 2022 года Профессия Кол-во резюме, в тыс шт. 1 Продавец-консультант, продавец-кассир 3,2 2 Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 2,9 3 Водитель 2,4 4 Администратор 2,4 5 Бухгалтер 1,5 6 Секретарь, помощник руководителя, ассистент 1,5 7 Курьер 1,2 8 Разнорабочий 1,1 9 Делопроизводитель, архивариус 1 10 Экономист 1 11 Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 0,9 12 Оператор ПК, оператор базы данных 0,9 13 Упаковщик, комплектовщик 0,9 14 Офис-менеджер 0,8 15 Сервисный инженер, инженер-механик 0,8

В списке массовых профессий в Мурманской области обращает на себя внимание также продавец-консультант, который вошёл в тройку лидеров по числу резюме. Именно эта профессия стала самой массовой с точки зрения поиска работы у местных соискателей в этом году. Также мурманчане достаточно часто искали работу в этом году в качестве менеджеров по продажам, водителей, администраторов, бухгалтеров, секретарей, а также курьеров.