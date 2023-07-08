Профессия рабочего - как быстро найти работу и развиваться самым востребованным мурманским специалистам

В последние несколько лет темпы развития производства в нашей стране растут, а предприятия становятся всё более технологичными. Соответственно, растёт и потребность в квалифицированных и мотивированных работниках. В Мурманской области спрос на рабочих держится на высоком уровне на протяжение всех месяцев 2023 года, отмечают аналитики hh.ru.

Так, в июне местным компаниям потребовались более 900 рабочих самых разных профессий и специализаций. Это на 18% больше, чем в июне 2022 года, а также на 12% больше, чем в мае этого года.

В этой ситуации работодателю и рабочим есть чего ждать друг от друга. Со стороны компании это гарантия стабильной занятости и заработка, а со стороны работников — компетенции и навыки, которые нужны для обеспечения современного производственного процесса.

Обычно считается, что резюме необходимы только офисным работникам, но сегодня это уже совершенно не так. Хорошо структурированное и информативное резюме без лишней воды увеличивает шансы на то, что вас заметят и сделают правильные выводы. Ведь рекрутеру, который предварительно ознакомился с основными вехами вашего профессионального развития, будет проще сориентировать вас относительно возможностей и перспектив на предприятии.

Структура резюме

Чтобы правильно написать резюме, нужно усвоить несколько правил его оформления. По объёму это может быть один, максимум два листа, написанных популярным, хорошо читаемым шрифтом среднего размера. Заголовки для выразительности можно выделить подчёркиванием или жирным. Сам текст должен быть структурированным и без грамматических ошибок. Информацию об образовании, опыте работы, функционале и навыках пишут простым языком, по возможности расшифровывая специальные термины, аббревиатуры и сокращения. Преимущество такого формата в том, что рекрутеру не придётся долго вчитываться в резюме — для понимания достаточно будет просто пробежать его глазами. На сайтах для поиска работы, в частности на hh.ru, есть готовые шаблоны — это сильно облегчает процесс создания резюме.

Как показать квалификацию

Чтобы составить резюме, нужно разобраться в объявлении и понять, что требуется на этой позиции. Идеальная ситуация: вы описываете свой опыт на нескольких предыдущих местах работы в должностях, которые в целом совпадают с искомой позицией. Если в объявлении пишут про работу на автоматизированных линиях, значит, нелишним будет подсветить знание типов оборудования и их названия. Или, к примеру, сообщить в документе об умении настроить определённую программу на станке, провести пусконаладочные работы или мелкий ремонт. Эти навыки для современного производства очень ценны. Если же опыта нет вовсе, стоит указать в резюме, к чему вы стремитесь, какие навыки хотите развить, в каком направлении планируете развиваться, придя на предприятие.

Если же в тексте вакансии сказано о том, что будущая работа связана с физическими нагрузками, полезно будет упомянуть про собственную спортивную подготовку и выносливость. В целом формула идеального резюме проста:

• структура,

• краткость,

• презентация опыта.

Выполнение этих трёх условий почти что гарантирует получение должности, так как у рекрутера к моменту собеседования уже сложится предварительное мнение о вас. Важно, конечно, чтобы данные в резюме были правдивыми и максимально соответствовали записям в трудовой книжке. Если, к примеру, в вашей трудовой биографии есть эпизоды с работой по два-три месяца, этот факт желательно упомянуть в сопроводительном письме: объяснить причины перехода с одного места на другое. Ведь это могут быть переезд, сокращение, стажировка и многое другое.

В резюме желательно упомянуть все места работы, при этом максимально подробно расписать 2–4 последних или наиболее релевантных желаемой позиции, а остальные позиции просто упомянуть. Рекрутера может насторожить, если какое-то место работы в трудовой книжке указано, а в резюме никаким образом не было отображено.

Возможные ошибки и неточности

Образование и внимание к различным областям профессиональной жизни, конечно же, интересны HR. Вместе с тем предпочтение отдадут кандидату, который повышает квалификацию в своём профессиональном поле — ближе к оборудованию, технике, наладке. А, к примеру, курсы по тайм-менеджменту или управлению внутренней энергией хотя и показывают, что человек готов развиваться в разных направлениях, но могут отвлечь от важного или даже негативно сказаться на восприятии кандидата.

Теперь немного о личном: это важно, но лучше избегать формальностей и банальностей. Фразу «я ответственный, коммуникабельный и люблю работать» лучше заменить на что-то вроде «качественно выполняю свою работу, самостоятелен и готов в случае необходимости помочь коллегам».

Ошибкой также можно считать отсутствие в резюме контактов. Казалось бы, это одна из самых важных частей резюме, но мы часто встречаемся с тем, что про них забывают, и мы просто теряем перспективного кандидата. Также стоит указать готовность к релокации. Недостаток всех этих данных может помешать рекрутёру составить целостную картину о кандидате и в итоге тормозит работу. И, конечно, не нужно забывать про сопроводительное письмо — эта информация всегда в плюс и увеличивает шансы.