«Профи-2025»: итоги года — обмен лучшими практиками и награды для лидеров социальной сферы Мурманской области

На площадке Мончегорского дома-интерната состоялось III межрегиональное мероприятие «Профи-2025», организованное Министерством труда и социального развития Мурманской области. Событие стало важной платформой для подведения итогов успешной работы подведомственных учреждений и презентации профессиональных достижений.

Специалистов Мурманской области по видеосвязи приветствовали коллеги из Республики Карелия и Ульяновской области.

Участники представили кейсы практик, направленные на поддержку семей, внедрение семьесберегающего подхода, а также использование онлайн-сервисов как эффективной формы помощи, проект «Детский телефон доверия», который нацелен на оказание психологической и эмоциональной поддержки детям, нуждающимся в помощи. Обсуждались вопросы социализации граждан, проживающих в стационарных учреждениях, и возможности сопровождаемого проживания, способствующие интеграции таких людей в общество.

Сотрудникам, проявившим высокий уровень профессионализма и преданности делу, были вручены знаки профессионального признания.

Гости также посетили «Семейную гостиную», открытую в доме-интернате при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это уютное пространство, где родители и близкие родственники могут провести время со своими детьми, пообщаться, поиграть и просто побыть рядом.

Мероприятия вроде форума «Профи-2025» проводятся, чтобы специалисты социальной сферы могли обменяться опытом. Это позволяет находить и внедрять лучшие практики в работу учреждений, что в итоге улучшает качество помощи и поддержки для жителей Мурманской области и их семей.

«Именно в такие периоды, когда нагрузка высока, а ресурсы ограничены, особенно важны профессиональная солидарность и обмен опытом. Форум «Профи-2025» — это как раз то место, где мы видим лучшие примеры такой внутренней устойчивости. Проекты вроде «Семейной гостиной» или «Детского телефона доверия» рождаются не в идеальных условиях, а благодаря ежедневному упорству и творческому поиску наших специалистов. Такие инициативы показывают, что даже в непростых обстоятельствах мы можем вместе находить более разумные и эффективные способы помочь людям. Это и есть наш главный ресурс для движения вперёд», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559684/#&gid=1&pid=10

