Профицит местных бюджетов составил 0,7 млрд рублей - региональный Минфин подвёл итоги исполнения местных бюджетов за первое полугодие

По данным на 1 июля 2022 года доходы местных бюджетов исполнены в сумме 26,9 млрд рублей, или 43,9% к утверждённым назначениям. В том числе налоговые и неналоговые доходы муниципалитетов составили 10,3 млрд рублей (46,0% к утвержденным назначениям), со снижением к аналогичному периоду 2021 года на 1,4%.

Расходы местных бюджетов исполнены в сумме 26,2 млрд рублей (40,2% от утвержденных объёмов), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 11,2%.

Таким образом профицит местных бюджетов составил 0,7 млрд рублей при плановом дефиците 2,2 млрд рублей, сообщает Министерство финансов Мурманской области.