Мурманская область. Арктика (16+)30.07.22 15:00
Профицит местных бюджетов составил 0,7 млрд рублей - региональный Минфин подвёл итоги исполнения местных бюджетов за первое полугодие
По данным на 1 июля 2022 года доходы местных бюджетов исполнены в сумме 26,9 млрд рублей, или 43,9% к утверждённым назначениям. В том числе налоговые и неналоговые доходы муниципалитетов составили 10,3 млрд рублей (46,0% к утвержденным назначениям), со снижением к аналогичному периоду 2021 года на 1,4%.
Расходы местных бюджетов исполнены в сумме 26,2 млрд рублей (40,2% от утвержденных объёмов), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 11,2%.
Таким образом профицит местных бюджетов составил 0,7 млрд рублей при плановом дефиците 2,2 млрд рублей, сообщает Министерство финансов Мурманской области.
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
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Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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