Профилактические медицинские осмотры прошло более 62 тысяч юных северян

В Мурманской области с начала года профилактические осмотры у специалистов прошло более 62 тысяч детей и подростков. Всего в 2023 году запланировано обследование более 120 тысяч юных северян.

Профосмотры направлены на раннее выявление различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических, болезней эндокринной и пищеварительной систем.

В рамках профилактических осмотров в возрасте 15-17 лет девушки осматриваются врачами акушерами-гинекологами, юноши – урологами-андрологами, что очень важно для раннего выявления нарушений в сфере репродуктивного здоровья.

Благодаря своевременному прохождению медицинских осмотров ежегодно удаётся предотвратить у несовершеннолетних развитие сахарного диабета, онкологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата и органов зрения.

Профилактические медицинские осмотры проводятся в детских поликлиниках и образовательных организациях региона.

Профосмотры и диспансеризация детского и взрослого населения – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение», отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru