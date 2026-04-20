Профилактический рейд по выгулу собак прошёл в Мурманске

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, специалист комитета по ветеринарии Мурманской области совместно с представителем администрации Октябрьского округа города Мурманска на прошлой неделе работали в областном центре на профилактическом выезде. Цель мероприятия – в ходе живого общения донести до владельцев домашних животных основные правила содержания и выгула питомцев.

«Такие рейды достаточно эффективны, как показывает практика, – прокомментировала главный специалист отдела исполнения контрольно-надзорных полномочий Елена Казикова. – Собаки должны быть чипированы и сведения о владельце – внесены в единую базу. И конечно, каждый хозяин обязан убирать за своим питомцем — это основа культуры выгула, использовать поводок и намордник, выбирать безопасные места для прогулок».

Специалисты обошли территорию Рябиновой аллеи, центральные улицы города и напомнили мурманчанам, выгуливающим собак, об основных правилах.

В этом году специалисты комитета уже осуществляли подобные выезды по областному центру и за его пределами. В Мурманске вниманием были охвачены Первомайский и Ленинский округа, в ЗАТО Александровск – Снежногорск и Полярный.

