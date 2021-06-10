Профилактическое мероприятие по пожарной безопасности прошло в Мурманске около Семёновского озера

Его главная задача состоит в том, чтобы проинформировать отдыхающих рядом с водоёмом северян об опасности разведения костров в летний период. Это может стать причиной лесного пожара.

В общении с мурманчанами принимали участие депутат Совета депутатов города Мурманска, сотрудники отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска, а также представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску Главного управления МЧС России по Мурманской области.

– Профилактическую работу мы проводим регулярно, – пояснил исполняющий обязанности начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска Виталий Науменко. – За последние пять лет на территории областного центра не зафиксировано ни одного лесного пожара. Это подтверждает правильность наших действий. Мы продолжим работать с населением и постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы эта статистика не менялась.

Также в рамках профилактического мероприятия была затронута тема безопасности пребывания вблизи водоемов. Сотрудники ГУ МЧС по Мурманской области рекомендуют мурманчанам внимательно следить за детьми и не злоупотреблять спиртными напитками во время отдыха, чтобы избежать несчастных случаев на воде.