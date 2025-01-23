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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.25 11:30

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области – одна из главных задач нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В образовательных учреждениях Кольского Заполярья реализуются информационно-пропагандистские программы по безопасности дорожного движения среди детей младшего и школьного возраста. Они соответствуют задачам национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Реализация профилактических мероприятий будет продолжена и в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни».

В Мурманской области на регулярной основе проводятся конкурсы, образовательные мастер-классы и выездные встречи с участием юных участников дорожного движения. Например, в 2024 году в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» приняли участие 13 команд – победители муниципальных соревнований из ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО город Заозерск, Кировска, Мончегорска, Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Полярных Зорь, Кольского и Ловозерского районов, Печенгского и Ковдорского муниципальных округов. Финал конкурса проходил в Екатеринбурге, где в общекомандном зачете Мурманская область заняла 33 место среди 86 команд.

Также в прошлом году ребята из 15 муниципалитетов региона стали участниками областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети», а в Кандалакшском районе впервые был проведен слет юных инспекторов движения. 65 заполярных школьников изучали ПДД, правила оказания доврачебной помощи пострадавшим в ДТП и т.д.

Кроме того, в 2024 году для руководителей муниципальных центров ПДД и отрядов юных инспекторов движения были проведены методические сессии, направленные на формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на улице и на дороге. На мастер-классах обсуждались технологии разработки занятий в автоклассах, на школьных и пришкольных автоплощадках, использование краеведческого материала при реализации проектов ЮИД, а также организация работы с родителями.

В рамках реализации нацпроекта для проведения профилактических мероприятий с детьми приобретаются технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы, комплекты форменной одежды для участников отрядов ЮИД, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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